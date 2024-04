Exoneran al juez acusado de no extradir al terrorista del atentado de octubre en Bruselas

Bruselas, 20 abr (EFE).- El juez al que el exministro de Justicia de Bélgica, Vincent Van Quickenborne, acusó de no haber extraditado por error al terrorista tunecino que mató a dos personas en un atentado en Bruselas el pasado 16 de octubre ha sido absuelto de cualquier responsabilidad tras una investigación interna, informó este sábado el periódico belga Het Nieuwsblad.

Tanto el magistrado como su secretaria han sido exonerados y no recibirán ninguna sanción disciplinaria, una vez concluida esta investigación interna llevada a cabo por el Ministerio de Justicia belga, que Van Quickenborne abandonó al dimitir tras el atentado.

El exministro presentó su dimisión tras descubrir que Túnez había solicitado en agosto de 2022 la extradición del autor del atentado, y que esa petición no fue tramitada porque, según dijo Van Quickenborne, el magistrado competente, cuya identidad no publican los medios, no la cursó.

El exministro acusó a ese juez de haber cometido "un error individual, monumental e inaceptable" y, aunque recordó que los magistrados actúan de forma independiente, justificó su dimisión porque era necesario asumir la responsabilidad política del caso.

El abogado del juez señalado afirmó este sábado, tras conocerse que su cliente ha sido exonerado en la primera investigación interna, que Van Quickenborne "ignoró" el principio de presunción de inocencia en sus declaraciones y lamentó que el juez "fuese escupido sin realizarse la más mínima inspección básica".

En declaraciones a la radiotelevisión neerlandófona belga VTR, el abogado del juez cuestionado por el exministro explicó que su cliente estaba de excedencia en el momento en el que la Fiscalía belga recibió y tramitó la solicitud de extradición del entonces sospechoso por parte de las autoridades de Túnez.

En cambio, Van Quickenborne cuestionó este sábado el resultado de las pesquisas realizadas por el Ministerio de Justicia y, en declaraciones recogidas por la prensa belga, denunció que "la legislación está desactualizada e impide que la investigación (que ha absuelto al juez) sea plenamente objetiva".

A principios de abril, tres informes internos de la policía y de los servicios de inteligencia belgas detectaron errores previos al atentado y afearon, por ejemplo, que el sospechoso apareciera en los archivos policiales con cuatro nombres: Abdesslem Laswad, Abdesalem Lassoued, Abdessalem Lassoued y Abdessa Lassoued.

Los informes apuntaron más hacia una cadena de errores y sugirieron que el confuso archivo de los datos del entonces sospechoso por radicalización islámica dificultaron las investigaciones de las fuerzas de seguridad.

Además, también detectaron una falta de personal y una escasez de supervisión en las investigaciones de presuntas radicalizaciones islámicas, aunque no concluyeron que el atentado pudiera haberse evitado sin esos errores.

El ataque tuvo lugar en el centro de Bruselas el 16 de octubre de 2023, poco antes de un partido amistoso de fútbol que debían disputar Bélgica y Suecia en el estadio Rey Balduino.

Un hombre de nacionalidad tunecina llamado Abdesalem Lassoued, de 45 años y a la postre abatido por la policía, asesinó con un arma automática a dos aficionados de la selección sueca e hirió de gravedad a un tercero, poco después de difundir en redes sociales un vídeo declarando su lealtad al grupo terrorista Estado Islámico y anunciando su intención de cometer atentados.

El Consejo Superior de Justicia, el órgano de gobierno de los jueces en Bélgica, mantiene todavía abierta otra investigación interna sobre el caso, según la cadena VTR. EFE

bfm/amg