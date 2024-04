Emma Hayes: "Estamos a mitad del tiempo ante el mejor equipo del mundo"

La entrenadora del Chelsea FC Women, Emma Hayes, reconoció que pudieron haber ganado al Barça por más ventaja que el 0-1 que se dio en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina en Montjuïc, si bien cree que están a mitad de camino de la final y que no deben confiarse para nada en el duelo de vuelta en Stamford Bridge, que pidió que se llene. "Estamos aquí para competir por la 'Champions' y estamos a mitad del tiempo contra el mejor equipo del mundo, que probablemente no tuvieron su mejor día. Por supuesto, hemos interrumpido algo su juego pero eso no cuenta para nada", comentó en rueda de prensa tras la victoria de su equipo. El Barça pudo empatar en la última jugada pero su equipo tuvo dos oportunidades de irse con 0-2. "Para ser sincera, estoy decepcionada de que no hayamos conseguido el segundo gol. Era un momento difícil para el Barça con 0-1 y pudimos haberlo aprovechado. De todos modos, el equipo llevó a cabo el plan de juego que les pedí. Así que, desde esa perspectiva, estoy feliz", señaló. "Sé por qué ningún equipo ha ganado al Barça en su casa en cinco años, porque el Barça es un equipo extraordinario", comentó en cuanto a que el Barça haya encajado su primera derrota como local desde 2019. "Debes tener mucha disciplina para mantener tus posiciones, y mi equipo creo que lo hizo por la mayor parte. Por supuesto, necesitas un poco de suerte. El Barça no tuvo su mejor partido y esperamos más de ellas para la vuelta", añadió. La entrenadora inglesa, que la siguiente campaña tomará las riendas de la selección femenina de Estados Unidos, no quiso hablar de tácticas. "Sabemos que el FC Barcelona es el mejor equipo de Europa y sabemos que todo debe estar perfecto para que nos acerquemos a ganar de nuevo. Hoy aprovechamos nuestra oportunidad", destacó.