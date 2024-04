El partido del Gobierno georgiano revisaría la ley de agentes extranjeros si el país entra en la UE

El presidente de Sueño Georgiano, el partido del Gobierno de Georgia, el ex primer ministro Irakli Gharibashvili, ha asegurado este sábado que el país podría revisar la polémica ley sobre agentes extranjeros si finalmente acaba entrando en la Unión Europea. El Parlamento de Georgia dio esta semana el visto bueno a la polémica ley de agentes extranjeros en una primera lectura celebrada a pesar de las fuertes protestas registradas desde principios de esta semana contra el proyecto de ley impulsado por el Gobierno. La oposición se ausentó durante la votación tras arremeter contra la medida por considerar que tiene un "corte ruso" y que es contraria a los derechos fundamentales de la población civil, según informaciones del portal de noticias georgiano Civil. Este proyecto obliga a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior, una medida similar a las vigentes en Rusia. En este contexto, Gharibashvili ha indicado que su partido ha impulsado esta propuesta bajo la estimación de que todavía no existen las condiciones para que Georgia se incorpore a la Unión Europea aunque ha asegurado que la situación podría cambiar si en algún momento acaba formando parte del bloque con el que, defendió, las relaciones son más estrechas que nunca. "Se dice que esta ley va a ser un obstáculo cuando Georgia y la UE alcanzaron su pico máximo de relación en diciembre, cuando nos convertimos en país candidato", ha asegurado el ex primer ministro. "Hoy la UE no está preparada para la ampliación, porque hay muchos problemas y tardará su tiempo", ha explicado antes de matizar que "si el país está listo, y mañana nos dicen que vamos a ser miembros de la Unión Europea, esta ley se puede cancelar, revisar, cambiar o adoptar otra en sustitución con mucha facilidad", ha asegurado en comentarios recogidos por el portal de noticias georgiano Ambebi.