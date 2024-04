El juicio contra Trump por presunto soborno dará comienzo este lunes en nueva York (EEUU)

El juicio por presunto soborno contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump dará comienzo el próximo lunes en Nueva York, después de que este viernes haya concluido el proceso de selección del jurado con la elección de los seis suplentes del mismo. El juez Juan Merchan, que lidera el caso en contra de Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, escogió el jueves a los doce magistrados --siete hombres y cinco mujeres-- que conformarán el jurado y ha concluido este viernes el proceso preparando el escenario para los argumentos de apertura el lunes a las 09.30 horas (hora local), ha informado Bloomberg. El proceso arrancará así la próxima semana después de que un juez del tribunal de apelaciones de Nueva York haya denegado este viernes una petición de última hora del exmandatario de detener el juicio y trasladarlo a una sede diferente alegando que no sería tratado de forma justa. La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales. Los abogados del expresidente intentaron en vano aplazar el inicio de este juicio, el primero de los varios que tiene pendiente Trump. El antiguo mandatario se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.