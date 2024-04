El COI lanza su Agenda Olímpica de inteligencia artificial

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha lanzado este viernes durante un evento en Londres (Reino Unido) su Agenda Olímpica de inteligencia artificial (IA), tercera pieza de una trilogía de documentos lanzados bajo el liderazgo de su presidente, Thomas Bach. En el Lee Valley VeloPark del Parque Olímpico Queen Elizabeth, sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, Bach lideró una sesión interactiva de 90 minutos junto a expertos en el campo de la tecnología, de los negocios y del mundo académico. Discutieron la aplicación práctica al deporte de varias herramientas de IA. Esta Agenda Olímpica de IA es el tercer pilar de Bach en su tríptico de documentos estratégicos. Sigue a la Agenda Olímpica 2020, lanzada en diciembre de 2014, y a la Agenda Olímpica 2020+5, lanzada en marzo de 2021. "Establece el impacto previsto que la IA puede tener para el deporte y cómo el COI, como líder del Movimiento Olímpico, pretende liderar la implementación global de la IA en el deporte", ha señalado el propio COI mediante una nota de prensa. "Establece la ambición y los principios rectores del COI, identifica áreas de alto impacto para la aplicación de la IA y explora el marco y los mecanismos de gobernanza necesarios para mitigar el riesgo y promover el uso responsable de la IA. Describe cuatro compromisos que el COI ha asumido al dar los primeros pasos para integrar la IA en el ecosistema olímpico y aprovechar el poder de la IA en sus operaciones, en los Juegos y en todo el Movimiento Olímpico", ha añadido la nota. En su discurso, Bach ha detallado el propósito del COI. "Estamos dando un paso más para garantizar la singularidad de los Juegos Olímpicos y la relevancia del deporte, y para ello tenemos que ser líderes del cambio, no el objeto del cambio. Hoy, con el desarrollo cada vez más acelerado de la tecnología digital, y en particular de la IA, nos encontramos nuevamente en una encrucijada", ha avisado. "Por nuestra Agenda Olímpica, sabemos que solo puedes ser el líder del cambio si adoptas un enfoque holístico. Si bien ya hemos visto algunas iniciativas independientes de IA en algunas áreas específicas del deporte, todavía no ha habido una estrategia general para la IA y el deporte. Es por eso que hoy presentamos este primer enfoque holístico: nuestra Agenda Olímpica de IA", ha asegurado Bach. "EN EL CENTRO ESTÁN LOS SERES HUMANOS" "En el centro de la Agenda Olímpica de IA están los seres humanos; es decir, los deportistas. Porque los deportistas son el corazón del Movimiento Olímpico. A diferencia de otros sectores de la sociedad, en el deporte no nos enfrentamos a la cuestión existencial de si la IA sustituirá a los seres humanos. En el deporte, las actuaciones siempre tendrán que ser realizadas por los deportistas. Los 100 metros siempre los tendrá que correr un atleta, un ser humano. Por tanto, podemos concentrarnos en el potencial de la IA para apoyar a los atletas", ha agregado. "La IA puede ayudar a identificar atletas y talentos en todos los rincones del mundo. La IA puede brindar a más atletas acceso a métodos de entrenamiento personalizados, equipos deportivos superiores y programas más individualizados para mantenerse en forma y saludables. Más allá del rendimiento deportivo, la IA puede revolucionar la evaluación y el arbitraje, fortaleciendo así la equidad en el deporte. La IA puede mejorar la protección en el deporte. La IA hará que la organización de eventos deportivos sea extremadamente eficiente, transformará la retransmisión deportiva y hará que la experiencia del espectador sea mucho más individualizada e inmersiva", ha destacado. "Estamos decididos a aprovechar el vasto potencial de la IA de manera responsable. nuestra Agenda Olímpica de IA establece un marco de gobernanza sólido para la implementación de esta estrategia, que debe ofrecer igualdad de acceso para todos y garantizar la autodeterminación de cualquier individuo", ha continuado el presidente del COI. Por último, Bach ha subrayado en su intervención que "de esta manera el COI quiere marcar el rumbo para el futuro del deporte mediante la IA con un liderazgo responsable, adoptando el cambio y preservando al mismo tiempo los valores olímpicos".