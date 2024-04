El Athletic se topa con el orgullo del Granada

El Athletic Club no pudo (1-1) con el Granada este viernes en el inicio de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, sumando un punto que puede ser insuficiente en su intento de alcanzar la cuarta plaza en el tramo final de temporada e igualmente escaso para la complicada papeleta de los andaluces en busca de la permanencia. Por escenario y desempeño, el Granada se sintió orgulloso en San Mamés. Después del triunfo contra el Alavés, los de José Ramón Sandoval se han propuesto pelear hasta el final, aunque necesiten un milagro para salvarse, y contra el campeón de Copa del Rey plantaron cara durante muchos minutos y lucharon cada balón. El equipo nazarí tuvo una gran presentación en La Catedral, rondando la meta rival hasta el 0-1 lo firmó Gerard Gumbau desde el saque de esquina. Casi un gol olímpico, con un leve toque de Iñaki Williams en el primer palo. Con todo, el Athletic Club tuvo una reacción inmediata y no tardó en merecer el empate. La irrupción de Nico Williams complicó a los visitantes y, en un balón suelto en el área, Guruzeta hizo el 1-1. El propio delantero tuvo el doblete poco después, pero Ignasi Miquel la sacó bajo palos. El Granada buscó siempre que pudo a sus delanteros y el Athletic respondió con la misma moneda, con lo que la mitad fue intensa. En el segundo tiempo, el equipo de Sandoval se defendió mejor y los de Ernesto Valverde llegaron menos. Iñaki forzó una buena intervención del meta Batalla y el Granada no dudó en morder para mantener a los 'leones' fuera de sus dominios, con un buen pique entre Yuri y Bruno Mendez. Al final, Iñaki volvió a perdonar. Así, el Granada encontró al menos su premio al esfuerzo en una salida exigente como es San Mamés para sumar 18 puntos, a diez de la salvación con un partido más. Mientras, el Athletic, quinto, se queda a tres puntos del Atlético de Madrid, cuarto, aunque con un partido más también. La próxima semana, los de Valverde visitarán a su rival directo por la zona 'Champions'.