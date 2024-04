El accidente en la Q2, "buen susto" para Sainz: "Cambié la dirección en el último momento"

Shanghái (China), 20 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que el accidente que sufrió durante la segunda ronda clasificatoria (Q2) del Gran Premio de China fue “un buen susto”, aunque logró “cambiar la dirección en el último momento” para minimizar los daños a su monoplaza.

“Ha sido un buen susto, la verdad, pero he conseguido cambiar un poco la dirección en la que iba a chocar en el último momento, conseguí impactar el muro con un buen ángulo que me ha permitido no dañar la suspensión”, explicó el madrileño, que partirá séptimo en la carrera de mañana.

Cuando quedaban algo más de seis minutos de la Q2, Sainz resbaló con la gravilla en la última curva del trazado y se fue contra la barrera, perdiendo el alerón delantero y provocando una bandera roja.

Sin embargo, el piloto de Ferrari logró arrancar de nuevo su coche e irse a boxes para las pertinentes reparaciones, que le permitieron volver a pista para hacer un meritorio tercer mejor crono en su primer y único intento, aunque en la ronda final (Q3) no pudo repetir la hazaña y cayó hasta la séptima posición.

“He conseguido seguir y hacer una clasificación decente. El problema es que no parece que vayamos muy rápido este fin de semana, es un circuito que nos está costando bastante. Hacía bastante que no hacíamos un séptimo puesto”, lamentó Sainz.

“Hay que trabajar. Mañana no va a ser fácil, pero espero que vayamos mejor que a una vuelta”, agregó antes de insistir en que “el coche está bien”.

El monoplaza de Sainz ya había sufrido daños durante la carrera al esprint de esta mañana tras un ‘toque’ con su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), a quien la FIA sancionó con diez segundos y tres puntos de la ‘superlicencia’ tras convocar a ambos conductores a declarar.

Hubo cruce de declaraciones entre los dos únicos pilotos españoles del campeonato: Alonso dijo que el madrileño le dejó “sin sitio” en una trazada y que le pagó con la misma moneda, una maniobra que, en opinión de Sainz, fue demasiado “optimista” y le “costó la carrera” a ambos.

Sainz, envuelto en rumores sobre su futuro tras perder su asiento en Ferrari por el fichaje de Hamilton el año que viene y animado tras su victoria en Australia y los podios en Baréin y Japon, también tuvo cierto pique con su compañero de equipo, Leclerc; el monegasco acabó acusándole de ir “demasiado agresivo” y de luchar más contra él que contra el resto de pilotos.

La cita de Shanghái -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Max Verstappen (Red Bull), el vigente campeón mundial y actual líder de la clasificación general, se impuso en la carrera al esprint y también marcó el tiempo más rápido en la clasificación a la carrera del domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa. EFE

vec/jpd

(foto)