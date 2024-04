Damar Hamlin, de Bills, dice que su regreso del paro cardiaco significó más que un trofeo

Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- Damar Hamlin, defensivo profundo de los Buffalo Bills, afirmó este viernes que su vuelta a jugar, luego del paro cardiaco que sufrió al final de la temporada 2022, significó más que un trofeo de 'Regreso del Año' en la NFL.

"Realmente siento que mi viaje, mi regreso no fue algo mundano. No era algo que un trofeo pudiera definir. Dios me dio su trofeo de seguir despertando todos los días. Todavía vivo, todavía respirando", subrayó el jugador para el programa 'Maggie and Perloff Show'.

Hamlin, de 26 años, sufrió un paro cardiaco durante el partido de la semana 17 de la temporada 2022 en el que su equipo, los Bills, se midió con los Bengals.

El incidente ocurrió en una jugada en la que el defensivo detuvo a un receptor que estrelló su casco contra el pecho de Hamlin, quien cayó al suelo y tuvo que ser reanimado en un par de ocasiones antes de ser llevado al hospital, en el que permaneció en terapia intensiva una semana.

Luego de varios estudios el jugador fue dado de alta, meses después recibió el visto bueno para participar en la pretemporada de Buffalo, equipo con el que volvió en los juegos de preparación que lo dejaron listo para enfrentar la temporada 2023.

En la campaña sólo participó en cinco partidos, suficientes para que Damar recibiera la nominación al 'Regreso del Año' en 2023, distinción que recibió Joe Flacco, 'quarterback' de los Cleveland Browns, quien llevó a su equipo a los 'playoffs', después de que estuvo inactivo un largo periodo.

"Al principio pensé que ganaría, no voy a mentir, lo pensaba porque soy un competidor. En cualquier competición en la que me meto quiero ganar, pero no fue así y aplaudí a Joe cuando subió al escenario", recordó Hamlin sobre el momento de la premiación.

Con el paso de los meses Hamlin reconoció que ese trofeo no era para él porque su gran regaló fue, además de volver a jugar, el despertar cada mañana.

"En este momento de mi vida sólo puedo decir que verdaderamente fue el plan de Dios. Dios tenía una razón para que Flacco obtuviera ese trofeo y otra para mí. Sería una locura enojarme por un trofeo. No quiero desacreditarlo en absoluto", concluyó. EFE

