Crónica del Baskonia - Virtus Bolonia, 89-77

El Baskonia se ha clasificado este viernes para los cuartos de final de la Euroliga gracias a su victoria por 89-77 sobre la Virtus Bolonia, en un duelo disputado en el Fernando Buesa Arena y que, desde el tercer periodo, se ha desarrollado al gusto del base baskonista Markus Howard. La última opción del 'play-in' pasaba por Vitoria y el equipo local quería aprovecharlo. Todos sabían que el vencedor de este cruce, jugado a partido único, ya tenía la reserva hecha para medirse con el Real Madrid en los 'playoffs', pero pensar en ello era adelantar acontecimientos. Así que el inicio fue a cara de perro, con protagonismo para dos jugadores. Marco Belinelli inauguró el marcador con un triple y una cuenta particular de 10 puntos seguidos, respondidos por dos triples de Tadas Sedekerskis, quien anotó 11 de los primeros 13 puntos baskonistas. Precisamente un exbaskonista, Tornike Shengelia, recortó distancias, pero Matt Costello coló otro triple para el 16-12. De la mano de Isaia Cordinier, la Virtus impidió que Markus Howard carburase pronto y con ello se situó cerca, incluso cerró el primer cuarto por delante (21-22) a raíz de una 'bombita' de Iffe Lundberg sobre la bocina. El propio Lundberg estiró al equipo italiano (26-29) empezando el segundo cuarto, pero luego Costello también destacó en defensa y animó al Baskonia para hacer un parcial de 7-0. Nikolaos Rogkavopoulos había tomado el relevo anotador del conjunto local desde más allá del arco, a lo que contestó Daniel Hackett con aciertos lejanos para la Virtus. Cada vaivén en la cancha alimentaba a Howard para intentar triples, ya que Codi Miller-McIntyre parecía apagado. Y entre los visitantes, Lundberg y Hackett aún llevaban la voz cantante para mantener el duelo igualado al descanso (41-41), que le sentó genial al cuadro vitoriano. Pese a fallar tres ataques consecutivos, los de Dusko Ivanovic no se desesperaron y Howard impulsó, con dos triples, un parcial de 12-0 que levantó al Buesa Arena. La ventaja alavesa llegó a +13 (63-47) cuando quedaban 3:02 para zanjar el tercer periodo, a tenor de dos nuevos triples de un Howard que estaba en modo 'clutch' por enésima vez. Shengelia se echó a la espalda a una Virtus herida, pues Luca Banchi desde su banquillo no encontraba soluciones. Belinelli se había clavado en su anotación del primer cuarto y Hackett tras el descanso ya no era una amenaza. Por parte del Baskonia, Sedekerskis y especialmente Rogkavopoulos brillaban en las capturas de rebote, mientras que en ataque Miller-McIntyre castigaba allí donde no lo hacía Howard. Habiéndose agotado el minuto 30 con 72-57 en el electrónico del pabellón, más de medio billete para los 'playoffs' era baskonista. Pero faltaba sellarlo ante un adversario en cuyas filas resucitó Lundberg de manera efímera. Además, Achille Polonara abrió su cuenta con un triple frontal, por lo que el equipo de Ivanovic no bajó la guardia. Dos canastas lejanas de Costello, ambas con asistencias de Howard, se conjugaron más adelante con un triple de Sedekerskis. El partido iba 85-70, quedaban 4:44 para la conclusión y bajó un pelín su intensidad debido a un parón arbitral tras una falta cometida por Costello. Después de un intercambio de canastas inofensivo para los alaveses, otro parón puso nervioso al Buesa Arena, en plena revisión arbitral de un saque de banda cuando en el reloj había 2:31 por gastar. Cordinier suplía el colapso de Belinelli en el aro rival y Shengelia relucía bajo ambos tableros; no obstante, se dejó por el camino un tiro libre vital. El conjunto boloñés limó su desventaja hasta el 87-77, aunque sin tiempo efectivo para incordiar a un Baskonia que mostró carácter. A eso agregó entereza en las últimas posesiones de balón para amarrar el triunfo, alegrar a sus numerosa afición y citarse oficialmente con el Real Madrid para una serie que arrancará el 23 de abril (21.00 horas). FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BASKONIA, 89 - VIRTUS BOLONIA, 77 (41-41, al descanso). --EQUIPOS. BASKONIA: Miller-McIntyre (8), Marinkovic (5), Rogkavopoulos (9), Sedekerskis (16) y Kotsar (4) --quinteto inicial--; Howard (28), Costello (19), Chiozza (-), Raieste (-) y Díez (-). VIRTUS BOLONIA: Hackett (13), Pajola (1), Belinelli (10), Shengelia (16) y Dunston (-) --quinteto inicial--; Mickey (3), Lundberg (10), Cordinier (10), Dobric (-), Polonara (3), Zizic (4) y Abass (7). --PARCIALES: 21-22, 20-19, 31-16 y 17-20. --ÁRBITROS: Belosevic, Difallah y Nedovic. Eliminaron por faltas personales a Marinkovic en el Baskonia. --PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 10.143 espectadores.