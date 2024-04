Benjamín Naishtat ('Puan') lamenta que Milei "tire abajo" la cultura argentina: "Si leyera o viese cine se humanizaría"

El cineasta argentino Benjamín Naishtat, director de 'Puan', que parte como una de las favoritas en los Premios Platino al tener cinco nominaciones, ha lamentado que el presidente argentino Javier Milei "tire abajo" la cultura y el cine argentino y le ha recomendado ver alguna película y leer algún libro porque "el arte y la cultura humanizan". "Si esta gente viera más películas o leyera algún librito se humanizarían porque el arte y la cultura te humanizan porque se trata de comunicar cosas que no se pueden poner en palabras. Imágenes que te transmiten emociones. Cosas que te acercas más a los otros. Y la empatía es la base de la tolerancia", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo de la XI Edición de los Premios Platino, que se entregan este sábado en Riviera Maya. El realizador ha afirmado que Argentina tiene un gobierno "muy intolerante" e incluso por momentos "fascista". "Creo que es gente que, lamentablemente, no tiene acceso a la vida cultural", ha comentado. Al respecto, ha aconsejado a Milei ir a una filmoteca y en especial ha recomendado que vea la película 'Fanny y Alexander', de Ingmar Bergman, que narra la historia de la familia Ekdahls, cuya matriarca se casa con un líder religioso conservador, tras la muerte del padre de sus hijos. Además, Naishtat ha destacado la importancia de invertir en la cultura porque "eso da un horizonte simbólico". "De otra manera, estarías en este mundo, comiendo, cagando y muriendo y el ser humano es un animal que tiene la particularidad de poder pensar simbólicamente su existencia. Y creo que esa es la cultura, y creo que el Estado debe estimular que tengamos un horizonte simbólico, porque si no corremos el riesgo de volver a ser homínidos", ha explicado. "El cine argentino atraviesa un momento de extrema fragilidad a causa de un gobierno de un partido de extrema derecha que ha desmantelado todos los mecanismos de fomento industrial, con los que hemos llegado a hacer que la producción argentina tenga 25 nominaciones en los Platino", ha detallado. En este sentido, el cineasta ha insistido en que el cine argentino "vive uno de sus mejores años", pese a que reconoce que las películas están hechas con "nada" y considera que se debe poner en valor las nominaciones y premios conseguidos en los últimos tiempos.