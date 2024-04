Alonso, "divertido" pese a retirarse en el esprint y a su incidente con Carlos Sainz

Shanghái (China), 20 abr (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) restó importancia a su incidente con su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) durante la carrera al esprint del Gran Premio de China, que calificó de “divertida” pese a que fue el único piloto que acabó retirándose a causa de un pinchazo.

El doble campeón mundial partió desde la tercera posición de la parrilla y aseguró haberlo “disfrutado”: “Después de ponernos segundos en la salida (a causa de la caída de seis puestos del ‘poleman’ Lando Norris, de McLaren) pensaba que íbamos a caer rápidamente hacia posiciones más retrasadas, pero nos mantuvimos ahí”.

El asturiano, en declaraciones a DAZN, reconoció que “quizá estábamos pidiendo más de lo necesario a los neumáticos” ya que ese “no es nuestro ritmo”: “Empujamos al máximo y al final ya no teníamos más ruedas, y era difícil mantener a todo el grupo detrás”, en referencia a la encarnizada lucha en la segunda mitad de la carrera entre el tercer y el séptimo puesto.

Aunque se llevó “la peor parte” por tener que retirarse, Alonso cree que no habría conseguido lograr más que una séptima posición que le habría reportado dos puntos: “No hemos perdido mucho (…); no me duele, ha sido divertido”.

Explicando su incidente con Sainz, por el cual los dos pilotos españoles han tenido que declarar ante los comisarios, apuntó que “no teníamos muchos neumáticos ya” en la lucha con el madrileño.

“En la curva 7 la dimos pareados, en la 8 me intenté tirar por fuera y él abrió su trazada para no dejarme sitio. En la 9 hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejarle sitio por la trazada, pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos y en la 9 él no se abrió”, explicó.

La cita de Shanghái -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Tras la carrera al esprint, esta tarde -entre las 15.00 y las 16.00 hora local (las 07.00 y las 08.00 GMT)- se celebrará la sesión clasificatoria para la carrera completa de este domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa. EFE

