Viernes, 19 de abril de 2024 (08.00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Irán da a entender que no responderá al ataque con drones y niega haber sido atacado con misiles

Teherán (EFE).- El Ejército iraní dio a entender este viernes que no responderá al ataque con drones que sufrió anoche, que presuntamente lanzo Israel y que no provocó daños. "Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a objetos voladores", dijo el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general de división Abdul Rahim Musavi, a la agencia iraní Defa Press, especializada en defensa. Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión, Musavi afirmó: "Ya se ha visto la respuesta de Irán", en aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel. Las autoridades militares iraníes confirmaron que esta madrugada se produjo un ataque con drones en la provincia central de Isfahan, que aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares. Pero Irán negó que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas derribaron varios drones.

ORIENTE MEDIO

Silencio en Israel tras el presunto ataque aéreo contra Irán

Jerusalén (EFE).- Las autoridades de Israel no se han pronunciado aún sobre el presunto ataque aéreo contra Irán de este viernes, mientras medios estatales iraníes informan de que no se ha producido ningún impacto o explosión a gran escala en el país. La mayoría de la información llega de medios estadounidenses, que, durante la madrugada del viernes, informaron de que Israel había llevado a cabo un ataque aéreo contra Teherán en represalia por el lanzamiento de más de 300 drones y misiles el pasado sábado contra suelo israelí. El periódico The Washington Post, que cita a un funcionario israelí bajo anonimato, publicó hoy que el ataque tenía la intención de demostrar a Irán que los israelíes tienen capacidad de llegar con sus armas al centro del país.

ORIENTE MEDIO

Irán dice que las instalaciones nucleares están seguras y reabre aeropuertos que cerró tras explosiones

Teherán (EFE).- Las instalaciones nucleares iraníes se encuentran "completamente seguras", informaron este viernes medios del país, que citaron "fuentes fiables". "Las instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan están completamente seguras", indicó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo al cargo de la seguridad de los centros atómicos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó por su parte que no se han producido daños en las instalaciones nucleares iraníes. Asimismo, Irán reabrió los aeropuertos, entre ellos los dos aeródromos de la capital, que cerró tras escucharse "fuertes explosiones" en el centro del país, en medio de las tensiones por una posible represalia de Israel a Irán.

ORIENTE MEDIO

El crudo modera su subida y Europa adelanta leves caídas en bolsa, tras ataque de Israel

Redacción Internacional (EFE).- Las principales bolsas europeas adelantan una apertura con descensos moderados este viernes, mientras el precio del petróleo suaviza las subidas de esta madrugada, después de que Israel haya lanzado varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán. A primera hora de esta mañana y tras avivarse las tensiones en Oriente Medio, los futuros de las bolsas europeas adelantan caídas de entre el 0,5 % y el 0,7 %. También los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street apuntan a una sesión bajista. Previamente, en Asia, el Nikkei de Tokio ha perdido el 2,66 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,57 %, y la bolsa de Shanghái, el 0,4 %.

ORIENTE MEDIO

Siria denuncia un nuevo bombardeo israelí en medio de especulaciones sobre ataque en Irán

Beirut (EFE).- Siria acusó este viernes a Israel de perpetrar un nuevo ataque con misiles contra el sur del país árabe, un suceso común pero que coincide con una serie de explosiones ocurridas en Irán entre especulaciones de que se podría tratar de una respuesta del Estado judío. Según informó el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado, que cita a una fuente militar no identificada, la acción provocó daños materiales, sin que se haya informado de víctimas. Israel bombardea con asiduidad el territorio sirio, ataques que se han intensificado todavía más desde el inicio de la guerra de Gaza el pasado octubre, y a menudo tiene como objetivo a las milicias apoyadas por Teherán presentes en el país como aliadas del Gobierno sirio.

UCRANIA GUERRA

Al menos 8 muertos en un "ataque masivo" ruso con misiles contra Dnipropetrovsk

Kiev (EFE).- Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, han muerto en las primeras horas del viernes en Dnipropetrovsk al atacar Rusia con numerosos misiles esta región del centro de Ucrania, según informó el jefe de la Administración Militar ucraniana de la zona, Serguí Lisak, que cifró el número de heridos en 25. Parte de los misiles rusos cayeron en la capital regional de Dnipró, donde alcanzaron un edificio de cinco plantas provocando víctimas mortales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque e informó de daños en la estación de tren de Dnipró, una ciudad de cerca de un millón de habitantes cercana al frente. Zelenski insistió una vez más en pedir a sus aliados que envíen más sistemas de defensa aérea.

UCRANIA GUERRA

Un bombardero estratégico Tu-22M3 se estrella en el sur de Rusia

Moscú (EFE).- Un bombardero estratégico Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se estrelló en la región de Stávropol (sur) cuando regresaba a su base tras cumplir una misión de combate, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Los pilotos se catapultaron. Tres miembros de la tripulación fueron evacuados por los equipos de rescate. Se lleva a cabo la búsqueda de uno de los pilotos", se afirma en el comunicado castrense citado por la agencia oficial TASS. Defensa indicó que el avión no portaba misiles y cayó en un despoblado sin causar destrucciones. "Según datos preliminares, la causa de la avería fue un desperfecto técnico", añade la comunicación oficial.

ORIENTE MEDIO

Egipto y Jordania deploran la "incapacidad" del Consejo de Seguridad ante el veto de EEUU

El Cairo/Amán (EFE).- Jordania y Egipto, firmantes de la paz con Israel y este último clave mediador entre los palestinos e Israel, expresaron su "profundo pesar" por la "incapacidad" del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, de la que ahora es solo estado observador. El Ministerio de Exteriores egipcio criticó este jueves implícitamente el veto de EEUU a una resolución del consejo que abría la puerta a la entrada de Palestina en la ONU, ya que se produce "en un momento crítico", y Jordania consideró que aceptar a Palestina como miembro de la ONU de pleno derecho "es un derecho inalienable del pueblo palestino y una responsabilidad legal y moral para el Consejo de Seguridad".

INDIA ELECCIONES

Arrancan las elecciones generales de la India: Día 1 de las mayores votaciones del planeta

Bikaner/Nueva Delhi (India) (EFE).- Con casi mil millones de votantes, la India comienza este viernes las elecciones generales, la primera fase del proceso electoral más largo de su historia que continuará a lo largo de seis semanas, en las que el nacionalismo religioso del primer ministro Narendra Modi buscará un tercer mandato. Los colegios electorales de unas cien circunscripciones de más de 20 estados del país abrieron alrededor de las 7:00 hora local (02:00 GMT) para la primera fase de las elecciones generales de la India, confirmó a EFE la Comisión Electoral de la India (ECI, por sus siglas en ingles). Los votantes elegirán a lo largo de los próximos 44 días, en siete fases, los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha, lo que definirá qué alianza o partido decidirá el nombre del próximo primer ministro del gigante asiático.

EEUU TRUMP

El juicio penal contra Trump completa la selección de los 12 miembros del jurado

Nueva York (EFE).- El magistrado del juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) por pagos ocultos a una actriz porno anunció este jueves que la selección de los 12 miembros del jurado fue completada y, a falta de elegir a los suplentes, fijó la primera vista el próximo 22 de abril. Los jurados elegidos fueron juramentados ante un Trump impasible y con las manos entrelazadas, que los miró fijamente cuando salían de la sala. Este viernes continua el proceso para elegir a los seis jurados suplentes, tras lo cual empezará el juicio en su fondo, según dictó el juez Juan Merchán, con la presentación de argumentos de la Fiscalía de Manhattan, que presentó los cargos contra Trump, y de su defensa. EFE

int/ah