Valverde: "Estamos un poco frustrados por no haber ganado"

Bilbao, 19 abr (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, confesó que su equipo acabó el partido de esta noche ante el Granada, que terminó con empate a uno, "un poco frustrado por no haber ganado".

"Estamos frustrados por no haber ganado hoy, vamos a ver que ocurre el domingo (en el Alavés-Atlético de Madrid) pero quedan pocas oportunidades. Sí, es un contratiempo no haber podido ganar hoy", lamentó Valverde el empate y haber cedido dos puntos más en la pelea por la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, que tiene tres puntos más en la tabla con un partido menos.

"Está claro que llevamos tres partidos en los que no hemos ganado y si no aprovechas tus oportunidades cuando queda tan poco el margen va disminuyendo. Dependemos de los rivales, no solo del Atlético", reparó.

Respecto al encuentro, dijo que "se ha puesto cuesta arriba nada mas empezar". "Pero hemos seguido en nuestra línea intentando generar situaciones de gol. Conseguimos el empate, teníamos tiempo para poder remontar pero ellos han hecho buen ejercicio defensivo y nosotros no hemos podido materializar las ocasiones", asumió.

"Hemos dominado, no hemos sufrido, pero ellos se cerraban y nos resultaba difícil concretar las oportunidades. También nos falto claridad. Energía no nos ha faltado, ha sido partido intenso. Quizá un poco de claridad en determinados momentos para decidir bien la jugada", reconoció las carencias de su equipo en el partido.

En cuanto a los cambios, dijo que a Aitor Paredes le ha relevado al descanso porque "tenia un golpe en el vasto interno y además tenía una amarilla", y también "para no gastar una ventana".

En cuanto a Yuri Berchiche, retirado tras recibir una dura entrada de Bruno Méndez, espera "que no sea nada". "Andaba con algún problema y no quería arriesgar", apuntó.

Y sobre el arbitraje de Javier Iglesias Villanueva, que le amonestó "por protestar", aseguró que no tiene "nada que decir". EFE

