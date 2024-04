Tsitsipas: "Ha sido una de los mayores películas de suspense de mi carrera en tierra"

Barcelona, 19 abr (EFE).- El griego Stéfanos Tsitsipas definió como la victoria de este viernes contra el argentino Facundo Díaz (4-6, 6-3 y 7-6) en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó como "una de las mayores películas de suspense" de su carrera sobre tierra batida.

"Si jugáramos a cinco sets habría sido una réplica del partido contra Wawrinka en Roland Garros", bromeó el tenista heleno en referencia al partido que perdió en los octavos de final del Grand Slam francés en 2019 y que duró 5 horas y 9 minutos.

Tsitsipas, que salvó dos bolas de partido en el último set, explicó que para superar ese "momento crítico" intentó no dejarse llevar por las emociones: "Intenté mantener la calma y centrarme en el punto para aprovechar mi oportunidad si aparecía, no dejar que la situación me arrastrara".

"He afrontado algunas situaciones así en mi carrera y ser capaz de superarlas para llevarte la victoria te hace sentir una alegría diferente", añadió la séptima raqueta mundial y reciente ganador en Montecarlo.

Tsitsipas admitió que está jugando "un gran tenis", después de "unos meses que no habían sido tan buenos", y siente que su juego es "más efectivo aquí que en pistas duras", aunque rechazó hablar de los retos que afrontará después del Godó. "Tengo que mantener la concentración en Barcelona, que es un torneo muy importante", subrayó.

Por último, el quinto cabeza de serie del torneo, elogió la combatividad de Díaz, número 53 de la ATP: "Empujó mucho. Tuve que salir con grandes remates y tomarme mi tiempo, porque no fallaba y con sus buenos movimientos llegaba a mis golpes. No me gusta hablar de especialistas, pero es un jugador que conoce muy bien la superficie". EFE

