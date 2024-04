Tamara Falcó y Rossy de Palma se rinden a Cádiz Espresso, el primer café de Nespresso inspirado en nuestro país

Nespresso vuelve a innovar con el lanzamiento del nuevo café Cádiz Espresso, una variedad creada para rendir tributo al origen de la cultura cafetera de nuestro país, con un sabor intenso y de tueste natural que le confiere un carácter inconfundible. Un homenaje no solo a nuestra cultura cafetera, sino también a muchos atributos locales que son característicos de España. La gastronomía, la música, el arte de vivir* Todo un carácter único que ha servido de inspiración para crear este nuevo café que no te dejará indiferente. La ciudad elegida para dar nombre al primer café de Nespresso inspirado en nuestra cultura es Cádiz, que se consolidó como el puerto de entrada del café desde América al resto del país en el siglo XVIII. Y para presentar este lanzamiento tan especial que personifica en Cádiz Espresso nuestro legado cultural y nuestro carácter inconfundible, dos madrinas de excepción: Tamara Falcó y Rossy de Palma, que han deslumbrado con los looks que han elegido para probar el primer café inspirado en la cultura local cafetera. La actriz y musa de Almodóvar, que es un referente de identidad y esencia propia en sí misma, ha invitado a los asistentes descubrir su propio carácter inconfundible como muestra de todo lo que la marca ha cogido como inspiración para hacer este homenaje, ha lucido un minivestido de pailletes en color cobre con unas originales y voluminosas mangas. La marquesa de Griñón, por su parte, nos ha dado una nueva lección de estilo con un conjunto de falda y blusa de seda en tonos amarillo, negro y blanco. Un guiño a Cádiz Expresso, ya que el amarillo es el color por excelencia de la ciudad andaluza, y Tamara no lo ha pasado por alto. Además, Begoña Rodrigo, la única mujer española con 1 estrella Michelin y 3 Soles Repsol, ha sido la encargada de deleitar a los asistentes con un menú inspirado en los atributos que definen a Nespresso y a este de este nuevo café: la calidad, el cuidado por la excelencia, el origen y el respeto por el entorno. Brigitte Felber, directora general de Nespresso España, ha destacado durante el evento el deseo de la marca por rendir este homenaje a la cultura cafetera del país con un legado tan inspirador. "Cádiz Espresso pertenece a la gama World Explorations de Nespresso, que nos invita a descubrir formas únicas y típicas de tomar café en todo el mundo. París, Estambul, Río de Janerio o Tokyo son ciudades que ya tenían su propio café, y desde Nespresso queríamos hacer un tributo a España y al carácter inconfundible que define al país, para exportarlo al resto del mundo". Por su parte, Claudia Ayats, directora de Marketing de Nespresso España, ha destacado la innovación y la calidad de la marca al redefinir un sabor intenso, propio de la cultura cafetera local. "Desde hace más de 30 años Nespresso nació con una idea revolucionaria, que cualquier persona pudiera preparar una taza de café espresso perfecta con solo pulsar un botón y desde entonces nuestro objetivo ha sido siempre ofrecer un café de alta calidad y sostenible, primando la excelencia". "Hoy volvemos a innovar con el lanzamiento del nuevo café Cádiz Espresso, una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café. Estamos muy ilusionados de que más de 60 países en el mundo puedan descubrir este sabor intenso inspirado en nuestro carácter inconfundible" ha apuntado. TRIBUTO A UN SABOR INTENSO Durante el evento Alexis Rodríguez, director de Desarrollo de Café de Nespresso Internacional y creador de Cádiz Espresso, ha podido deleitar a los asistentes con su experiencia sobre el universo de café y el proceso de inspiración y creación de esta nueva variedad: "Hemos creado un café de sabor intenso, característico de la cultura cafetera local, a través de una mezcla única de cafés de alta calidad como son Arábica de Brasil y Robusta Monsoon Malabar de la India". Alexis ha explicado con detalle cómo es este innovador proceso para conseguir ese sabor tan intenso, característico de la cultura cafetera local, con un proceso de tueste natural. "Los granos de Robusta son expuestos a los vientos monzónicos en la costa india de Mangalar, allí absorben la humedad salada del aire, obteniendo un café intenso con notas de cereal malteado y caramelo" ¿CÓMO TOMAR CÁDIZ ESPRESSO? Cádiz Espresso está pensado para recetas que son el alma de la cultura cafetera local y hacer de ello una experiencia única: - El Cortado, que desarrolla notas de caramelo tostado y una textura suave, pero manteniendo su carácter intenso, gracias a una combinación perfecta de 40 ml de café solo, 10-20 ml de leche caliente, coronado con 2 cucharadas de espuma de leche. - Café con hielo, para los días de calor o simplemente cuando buscamos refrescarnos sin alejarnos del placer del café, con un espresso de 40 ml servido con dos cubitos de hielo, una propuesta sencilla pero que mantiene el carácter único de Cádiz Espresso mientras nos ofrece una frescura inigualable.