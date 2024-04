Sofía Suescun se pronuncia sobre la repesca de Laura Matamoros: "A Kiko le va a hacer especial ilusión"

Este jueves Sofía Suescun se ha perdido la gala de 'Supervivientes' por un motivo muy especial, asistir a la fiesta en la que Manuel Turizo y Saiko han presentado su nuevo tema de la mano de McDonald's. Sin embargo, la novia de Kiko Jiménez no ha dejado pasar la ocasión de comentar la expulsión de Laura Matamoros, las lágrimas de su chico en su adiós definitivo -o eso pensaba él- a su gran apoyo durante el reality, y la repesca de la hija de Kiko Matamoros, que este domingo se reencontrará con el resto de concursantes. "La expulsión de Laura me pareció, en ese momento, justa. Hay que apoyar a la audiencia y la audiencia manda, y la repesca me ha parecido una buena opción. Creo que todavía tiene mucho que dar al concurso, y a Kiko le va a hacer especial ilusión volver a reencontrarse a Laura" asegura. "Han estado juntos desde el principio, y a pesar de lo que han tenido, que es normal, creo que se quieren de alguna manera. Se tienen cariño, y tienen esa unión, pues que se crean esos concursos, porque es muy duro todo" añade, admitiendo que a Kiko se alegrará de volver a tener a Laura a su lado. Y es que a pesar de que muchos creen que las lágrimas de su novio eran de 'cocodrilo' por pura estrategia cuando expulsaron a la influencer, Sofía está convencida de que no: "Mira que Kiko es una persona muy fuerte, que le ves llorar dos veces contadas, de los cinco años que he estado con él es que... Te digo, no le he visto llorar, y creo que a Supervivientes le está viniendo muy bien, le está sacando esa parte humana que tiene escondida, ese lado" afirma. La influencer está orgullosa del concurso que está haciendo Kiko, de quien asegura que "se ve tal como es, lo bueno, lo malo, y a él se le está viendo todo esto bueno que mucha gente no conocía, y me alegro mucho por él, porque es que él es así". "Y encontrarse con Laura le va a venir muy bien, y si tienen que discutir que discutan, pero que luego por favor lo arreglen" ha añadido de lo más risueña y dejando claro que en ningún momento ha estado celosa de la relación que su novio tiene con la ex de Benji Aparicio.