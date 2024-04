Sainz “salva el día” en la clasificación al esprint y hará cambios: “No voy 100 % cómodo”

Shanghái (China), 19 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que su quinto puesto en la clasificación a la carrera al esprint de este sábado en el Gran Premio de China es “salvar el día” y avanzó que hará ajustes después de esa prueba al no ir “cien por cien cómodo” con su vehículo.

“He salvado el día con ese quinto puesto (...), en la (carrera al) ‘sprint’ habrá que sobrevivir con lo que tenemos y luchar desde ahí”, indicó el madrileño en declaraciones a DAZN después de la tercera ronda clasificatoria (SQ3) al ‘sprint’, el primero de la temporada.

Sainz lamentó el efecto de la lluvia en esa ronda final: “En la SQ1 y SQ2 (las dos primeras fases eliminatorias) hemos ido progresando sin problemas (...), pero en la SQ3 se ha puesto a diluviar y con el neumático intermedio hemos esperado mucho a la salida del ‘pit lane’; se nos ha enfriado”.

“Luego, a Charles (Leclerc, su compañero de equipo) y a mí nos ha costado mucho (...) calentar el neumático. Él se ha chocado, se ha entrompado, y a mí no me ha pasado lo mismo de milagro. Hemos sufrido mucho con las temperaturas y no hemos podido hacer una buena SQ3”, explicó.

Con respecto a la configuración de su monoplaza, Sainz avanzó que quiere hacer “un par de ajustes” después de la carrera al esprint: “No voy 100 % cómodo, tengo un par de ideas de cara a la ‘quali’ (la clasificación para la carrera completa del domingo)”.

Sainz, que se alzó con la victoria en el Gran Premio de Australia y logró sendos terceros puestos en Baréin y Japón, afronta el fin de semana en China -el primero en el país tras cinco años de ausencia- desde el cuarto puesto en la clasificación general, superado solo por Leclerc y por los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.