Rusia pide "contención" a Irán e Israel para evitar un aumento de la violencia en la región

Las autoridades rusas han pedido este viernes a los gobiernos de Israel e Irán ejercer la "contención" tras el ataque perpetrado de madrugada por las fuerzas israelíes contra territorio iraní después de que Irán lanzara el fin de semana cientos de drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al ataque contra su Consulado en Damasco, la capital siria. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que "si bien no ha habido comunicados oficiales de Israel por el momento, Rusia se encuentra estudiando todas las informaciones que tiene a su alcance sobre lo sucedido". No obstante, ha matizado que si bien considera "prematuro" hacer valoraciones actualmente, "independientemente de las informaciones, Rusia aboga por la contención y por evitar acciones que provoquen una mayor tensión en una región tan compleja", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado que Moscú ha transmitido a Israel por "canales diplomáticos" que Irán "no quiere una escalada" de tensión en Oriente Próximo. En este sentido, ha denunciado los intentos de "desviar la atención" de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza "con el pretexto de las supuestas amenazas de Teherán" y ha descartado que Irán tenga armas nucleares, algo que "ha sido confirmado por el OIEA" (Organismo Internacional de la Energía Atómica), según ha resaltado.