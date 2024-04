Renta 4 Gestora cree que la renta fija sigue siendo atractiva pese a las dudas de bancos centrales

Renta 4 Gestora ha expresado en el marco de su 'Investor's Day' que la renta fija sigue siendo atractiva independientemente de "las cambiantes expectativas de mercados y bancos centrales", ya que el consenso espera ahora que el Banco Central Europeo (BCE) arranque el ciclo de bajadas de tipos en junio mientras que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos no movería ficha en ese sentido hasta finales de año. En este contexto, el director de inversiones de renta fija de la firma, Ignacio Victoriano, ha apuntado que entender la renta fija es "más necesario que nunca en un entorno tan cambiante". Con todo, este experto y la gestora de fondos de la entidad, Carmen García, han pronosticado que los tipos de interés "se mantendrán altos por más tiempo del esperado". De su lado, el gestor especialista en fondo mixtos, Miguel Jiménez -encargado de los fondos 'Renta 4 Nexus' y 'Renta 4 Pegasus'-, ha señalado que la visibilidad del rendimiento de un bono de renta fija es todavía alta, ya que un préstamo a un gobierno o empresa en sus carteras arroja rentabilidades por encima del 4,5%. "Los inversores deberían aprovechar los tipos de interés actuales por encima del 4% para rentabilizar su patrimonio", ha incidido Jiménez. Por otra parte, en la mesa redonda orientada a la gestión de la renta variable, el gestor y director de inversiones de este tipo de activos, Javier Galán, ha enmarcado que "las Bolsas cotizan a valoraciones exigentes descontando un escenario bastante optimista". Por ello, Galán ha argumentado que, en esta fase del ciclo, "hay que estar invertido en las mejores compañías, en las de más calidad", que es el elemento, de acuerdo a la filosofía de inversión 'quality', que más réditos le dará a los vehículos. En lo referente a la querencia que hay en el mercado por los valores tecnológicos, como los 'Siete Magníficos', el gestor de 'Renta 4 Megatendencias Tecnología', Diego Santo Domingo, ha incidido en que no está de acuerdo con el mantra de que estas compañías coticen con altas valoraciones. "Son empresas con mayores rentabilidades y no tienen deuda", ha afirmado para despejar cualquier sombra de burbuja y destacando así el potencial de este sector, que crece al doble o al triple de velocidad que la economía global. En lo referente a las cotizadas del sector salud, la gestora del fondo 'Renta 4 Megatendencias Salud', Elena Rico, ha enmarcado las razones por las que dar un "peso significativo" a estas compañías en las carteras: "es un sector amplio, diversificado, con distintos perfiles -más defensivo en farmacéuticas, más agresivo en tecnología médica, ha especificado- pero con la innovación como vector común". Como broche a la jornada, el presidente de Renta 4 Gestora, Enrique Sánchez del Villar, se ha congratulado por los 35 años de vida de la firma poniendo el foco en "un equipo de gestión y administración estable con un conocimiento profundo de los mercados financieros".