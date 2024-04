(Pre) El Girona busca otro paso para la Champions y Valencia y Betis pelean por Europa

El Girona intentará dar un paso más hacia la clasificación para la Liga de Campeones en la visita del necesitado Cádiz, de la que estarán muy pendientes el Celta y el Rayo Vallecano en sus duelos ante la UD Las Palmas y Osasuna respectivamente, mientras que el Valencia y el Betis pelearán por la séptima plaza, en partidos correspondientes a la trigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024. Montilivi será el escenario del cierre de la actividad sabatina (21.00 horas) con un choque de intereses opuestos entre el Girona, tercero y en plena pugna por jugar el año que viene de forma histórica la Champions, y el Cádiz, antepenúltimo y metido de lleno en la lucha por el descenso. El equipo catalán viene de perder el duelo directo con el Atlético de Madrid donde volvió a evidenciar que no encuentra la forma de tener buenos resultados fuera de casa. La derrota por 3-1 y el cómo se produjeron los también dejaron claro que atrás le está faltando solidez, aunque todavía tiene un colchón de cuatro puntos sobre los colchoneros y, sobre todo, de ocho sobre el Athletic Club. El panorama cambia bastante cuando los de Michel juegan en Montilivi, donde sólo ha ganado Real Madrid y únicamente han empatado Real Sociedad y Athletic, y donde sólo ha recibido 16 goles. Ante su público, buscará una cuarta victoria consecutiva frente a un Cádiz con muchas urgencias y débil como visitante. El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo arañar nada positivo en la visita de la pasada jornada del FC Barcelona (0-1) y se quedó a tres puntos de la salvación que marca el Celta antes de volver a afrontar una salida, el talón de Aquiles una vez más en esta temporada. Los cadistas aún no han sumado los tres puntos y ya han cumplido más de un año desde su última victoria como visitante, en el Benito Villamarín el 9 de abril de 2023, con el añadido de que sólo ha marcado siete goles. Míchel recupera para este partido al centrocampista Iván Martín, sancionado ante el Atlético, y espera que Artem Dobvyk continúe con su recuperación goleadora, mientras que tiene las dudas de Victor Tsygankov y Cristhian Stuani. Pellegrino pierde a Javi Hernández por sanción, cuyo puesto podría ser para Lucas Pires. CELTA Y RAYO QUIEREN COGER AIRE Muy pendiente de lo que pase en Montilivi estarán el Celta y el Rayo Vallecano, que esperan un tropiezo del Cádiz y sacar provecho a su condición de locales ante la UD Las Palmas y Osasuna, respectivamente, para dar un paso adelante hacia la salvación. El primero en meter presión será el conjunto gallego que abre la jornada en Balaídos (14.00) ante el equipo de Francisco Javier García Pimienta, que roza ya la salvación matemática, principal objetivo de este recién ascendido. El Celta tiene el aliento del Cádiz e intentará abrir más su renta obligado a no fallar ante su afición y después de sumar sólo un punto de los seis últimos al caer la pasada jornada ante el Betis (2-1), lo que ha frenado un poco el efecto revitalizador de la llegada de Claudio Giráldez tras la destitución de Rafa Benítez. El técnico gallego intentará celebrar su renovación hasta el 2025 con un triunfo ante su público, algo que se le ha resistido esta campaña, con sólo tres triunfos y que buscará romper ante un rival que no está en su mejor momento de la temporada. Las Palmas está con 37 puntos, cerca de superar la barrera de los 40 que certifica tradicionalmente la salvación y con 12 de ventaja sobre el Cádiz, lo que le da cierta tranquilidad para afrontar este partido. Europa, a diez puntos, parece ya además un objetivo demasiado ambicioso. Sin embargo, el equipo grancanario llegará a Balaídos en una mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas, un total de siete jornadas sin ganar y sin ser capaz ver puerta en los últimos cuatro encuentros, a lo que hay añadir una menor fiabilidad a domicilio. Marvin Park y Saúl Coco serán baja por sanción. Después de este partido jugará en Vallecas (16.15) otro equipo en pleno pelea por evitar el descenso como el Rayo Vallecano, que recibe al irregular Osasuna en busca de mantener o ampliar su distancia con la 'quema', situada ahora mismo en seis puntos. El conjunto franjirrojo llega en un momento de cierta estabilidad tras sumar en las tres últimas jornadas, aunque sólo cinco de los nueve puntos en juego, lo que le ha impedido un mayor despegue en la clasificación. Íñigo Pérez ha logrado que su equipo tenga mucha más solidez defensiva y no ha concedido gol en sus últimos tres partidos, pero ofensivamente tampoco ha estado demasiado fino y también debe mejorarlo para no pasar apuros porque los empates pueden dejar de valer. El técnico del Rayo seguirá sin Álvaro García y Aridane. Enfrente, un Osasuna que tiene una situación clasificatoria mucho más cómoda, con 39 puntos, muy cerca de finiquitar un año más la salvación, pero al que la derrota ante el Valencia en casa del pasado lunes le alejó de la pelea por Europa, todavía 'cerca' (8 puntos). El conjunto 'rojillo' está demostrando ser un rival peligroso a domicilio y ya fue capaz de sumar siete puntos de los últimos doce en juego como visitante, aunque buscará puntuar en Vallecas sin su baluarte ofensivo, un Ante Budimir que sufrió un traumatismo costal en el último partido y cuyo puesto será para Raúl García. DUELO DIRECTO POR EUROPA EN MESTALLA Por otro lado, en Mestalla (18.30) se verán las caras dos candidatos a jugar en competición europea la temporada que viene como son el Valencia, séptimo clasificado, y el Betis, octavo, separados por tan sólo dos puntos. El conjunto valencianista llega animado a esta cita tras dos victorias consecutivas a domicilio ante Granada y Osasuna por sendos 0-1, con goles de André Almeida en los dos encuentros, y ahora espera hacerse fuerte en casa, donde sólo ha perdido dos partidos y está invicto en sus últimos seis choques, con sólo tres goles encajados, para también presionar a la Real Sociedad, sexta con tres puntos de renta. El equipo verdiblanco, por su parte, pretende recuperar esa séptima plaza que da acceso a la Conference League, lo que pasa por ganar en Mestalla, un feudo que se la ha resistido históricamente, aunque ganaron con claridad por 0-3 en la temporada 2021-2022. Sin embargo, esta campaña, los béticos, que vienen de romper ante el Celta una racha de tres derrotas seguidas, flojean bastante cuando salen del Benito Villamarín, con tres derrotas consecutivas. Rubén Baraja, entrenador del Valencia, no puede contar con los lesionados Diakhaby, Gayá y Yaremchuk, y podría apostar por el mismo once que el pasado lunes en El Sadar, mientras que su homólogo en el Betis, Manuel Pellegrini recupera para el mediocampo a Marc Roca, pero pierde por lesión a Sokratis y Héctor Bellerín. --HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 32 DE LALIGA EA SPORTS. Celta - Las Palmas. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00. Rayo Vallecano - Osasuna. Melero López (C.Andaluz) 16.15. Valencia - Betis. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30. Girona - Cádiz. Alberola Rojas (C.c-manchego) 21.00