María Cerqueira y Cayetano Rivera, la prueba de que la distancia no ha enfriado su historia de amor

Mientras una arrebatadora Eva González con traje de gitana en color rojo disfrutaba de la Feria de su pueblo, Mairena del Alcor, con su hijo Cayetano, Cayetano Rivera se reencontraba a pocos kilómetros de allí con María Cerqueira. 14 meses después de iniciar su relación, la pareja está tan enamorada como el primer día, y ni el tiempo ni la distancia han hecho mella en una historia de amor más que consolidada en la que por el momento ninguno de los dos se plantea dar un paso más. Demostrando que compaginan a la perfección sus apretadas agendas profesionales -María presenta un programa de éxito en la tv portuguesa y Cayetano está inmerso en la que podría ser su última temporada taurina en activo- con los encuentros que mantienen viva la llama, en esta ocasión ha sido la modelo y comunicadora la que ha viajado hasta Sevilla para pasar unos días con el torero antes de su esperada cita en la plaza de La Maestranza este martes de Feria. Intentando esquivar a las cámaras, el hijo de Paquirri se quedó en el interior de su coche al ir al aeropuerto a recoger a su novia, que muy seria y pendiente de su teléfono móvil, ignoró las preguntas de los reporteros mientras se dirigía al encuentro de Cayetano, que no abandonó el vehículo para ayudar a María con su maleta para no regalarnos la imagen de su esperadísimo reencuentro después de varias semanas sin verse a causa de sus compromisos taurinos. Unos días juntos en los que han evitado hacer vida social ni asistir a la Feria de Abril, y que podrían haber llegado a su fin, ya que este martes el ex de Eva González toreó en La Maestranza de Sevilla y ni rastro de la portuguesa, con la que ha recuperado la estabilidad tras su separación de la presentadora de 'La Voz' en octubre de 2022.