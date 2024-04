Manuel Turizo y Saiko cantan "Estás pa'comerte como una Big Mac" en la fiesta más exclusiva de McDonald's

Los fans de Manuel Turizo y el rapero Saiko están de enhorabuena, ya que ambos artistas han unido sus voces en un tema muy especial que promete convertirse en todo un exitazo, 'Bahamas'. Su colaboración no se reduce al mundo de la música, ya que el colombiano y el de Granada también han creado sus menús favoritos de la mano de McDonald's, haciendo un guiño a una de las frases de su pegadiza canción que hace alusión a una de las hamburguesas más populares de la marca: "Estás pa' comerte como una Big Mac". Demostrando que la música y la gastronomía son grandes aliados, McDonald's ha organizado un fiestón en el Supper Club del Hotel Madrid Edition en el que influencers como Dulceida, Jedet o Sofía Suescun, y celebrities como Mario Vaquerizo o Marta López Álamo han podido descubrir los menús que Turizo y Saiko han creado para la conocida cadena de restauración, mientras disfrutaban de una noche muy especial en la que la música, los productos de McDonald's y los artistas fueron las grandes estrellas. Los cantantes no solo pusieron a bailar a los más de 200 asistentes al ritmo de su 'Bahamas' y su pegadiza letra de 'Estás pa'comerte como una Big Mac', sino que derrocharon carisma y cercanía participando en juegos tan míticos como 'Verdad o reto', 'Pasapalabra' o 'Quién es más probable'. ¿Y CUÁLES SON LOS MENÚS FAVORITOS DE TURIZO Y SAIKO? En el caso de Turizo, su McMenú está compuesto por una Big Mac sin pepinillos, alitas de pollo, Coca Cola Zero, apple pie y patatas Deluxe. Saiko, por su parte, prefiere una hamburguesa Cuarto de libra, McNuggets, Fanta Naranja, McFlurry de Kit Kat y patatas normales, que mete dentro de su hamburguesa. Una noche para el recuerdo en la que los invitados no solo disfrutaron de los menús creados por los artistas, sino también de zonas temáticas que reflejaban los gustos de los protagonistas de la fiesta tanto en la decoración de un Supper Club transformado para la ocasión, como en el merchandising exclusivo de esta colaboración entre los cantantes y McDonald's. Sudaderas, chaquetas gorros, gorras* son las prendas personalizadas por Manuel Turizo y Saiko que respiran el estilo de ambos, y que estarán disponibles en la aplicación MyMcDonald's a partir del 22 de abril. Natalia Echeverria, Chief Marketing & Digital Officer de McDonald's España, ha destacado la importancia de este evento: "No solo celebramos la colaboración entre McDonald's con Saiko y Turizo, sino que también damos a conocer nuestro compromiso por ofrecer experiencias únicas y momentos de disfrute para nuestros clientes con una canción y un merchandising exclusivo. Estamos emocionados de ver cómo esta iniciativa les encanta a los fans y a nuestra comunidad".