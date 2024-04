Manuel Turizo desvela cómo es Shakira y confiesa si volvería a colaborar con ella

Manuel Turizo visita nuestro país para presentar su nuevo temazo con Saiko y su menú favorito de McDonal's y, como no podía ser de otra manera, hemos aprovechado para preguntarle por su compañera, amiga y compatriota Shakira, con la que hace varios meses colaboró en uno de los éxitos de la de Barranquilla tras su separación de Gerard Piqué, 'Copa vacía'. Y es que a pesar de que Turizo es uno de los cantantes colombianos más exitosos del momento y algunas de sus canciones como 'La Bachata', 'El Merengue' o 'Vagabundo' acumulan millones de descargas, tiene claro que como Shakira no hay ni habrá otra. "Trabajar con ella fue brutal hermano, es una artista y una persona increíble, yo soy súper fan de ella, la artista más grande que ha habido en mi país" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press, convencido de que la cantante de 'Session 53' "va a quedar como una leyenda para todos los tiempos, siempre". "La estrellita que ella dejó puesta en Colombia no se la quita nadie. La trayectoria que lleva, tú ves la mayoría de artistas como que siempre es un ciclo y ella ha multiplicado ese ciclo por 10 mil y sigue ahí rompiendo records, haciendo cosas increíbles" ha añadido rindiéndose a Shakira, que "tiene toda mi admiración y mi respeto". "Sí claro, cuando ella quiera" ha revelado si le gustaría volver a colaborar con la ex de Piqué, evitando sin embargo pronunciarse sobre lo viral que se ha vuelto la coreografía de 'Garlochí' de Isabel Pantoja en TikTok.