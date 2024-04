Las crías de tiburón prefieren estar más cerca de la costa

Científicos marinos han demostrado por primera vez que los grandes tiburones blancos juveniles seleccionan aguas cálidas y poco profundas para agruparse a un kilómetro de la costa. Estos resultados, publicados en 'Frontiers in Marine Science', son importantes para la conservación de los grandes tiburones blancos (especialmente a medida que aumentan las temperaturas del océano debido al cambio climático) y para proteger al público de encuentros negativos con tiburones. Las crías de gran tiburón blanco no reciben ningún cuidado materno después del nacimiento. En la población estudiada frente a Padaro Beach, cerca de Santa Bárbara, en el centro de California, los cachorros y los juveniles se reúnen en "guarderías", sin la compañía de los adultos. "Este es uno de los estudios más grandes y detallados de su tipo. Debido a que alrededor de Padaro Beach, un gran número de juveniles comparten hábitats cercanos a la costa, podríamos aprender cómo las condiciones ambientales influyen en sus movimientos", comenta en un comunicado el autor principal, el doctor Christopher Lowe, profesor de la Universidad de California State. En 2020 y 2021, Lowe y su equipo utilizaron dardos para marcar a un total de 22 juveniles con sensores-transmisores. Se trataba de hembras y machos con edades comprendidas entre uno y seis años. Los grandes tiburones blancos pueden vivir entre 40 y 70 años. Los sensores-transmisores midieron la presión y la temperatura del agua local en tiempo real y rastrearon la posición de cada juvenil enviando "pings" acústicos a una serie de receptores, repartidos en aproximadamente 5,5 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa. Estos métodos habían sido aprobados por el Comité de Uso y Cuidado de Animales de la universidad y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. El seguimiento se detuvo durante los meses de invierno, cuando los juveniles partieron temporalmente hacia aguas costeras. Los investigadores recopilaron más datos sobre la distribución de la temperatura en toda la columna de agua local con un vehículo submarino autónomo. Luego utilizaron inteligencia artificial para entrenar un modelo 3D de las preferencias de temperatura y profundidad de los juveniles. Los resultados mostraron que los juveniles se sumergieron a mayores profundidades alrededor del amanecer y el anochecer, cuando probablemente buscaban rayas, cardúmenes de peces y otros peces óseos pequeños. Se acercaron más a la superficie (entre cero y cuatro metros de profundidad) por la tarde, cuando el sol estaba más caliente, posiblemente para aumentar su temperatura corporal. La primera autora Emily Spurgeon, ex estudiante de maestría y actual técnica de investigación en el equipo de Lowe, relata: "Mostramos que los juveniles alteraron directamente su posición vertical en la columna de agua para permanecer entre 16 y 22 °C, y si es posible entre 20 y 22 °C".Este puede ser su óptimo para maximizar la eficiencia del crecimiento dentro del vivero". Los resultados mostraron que la distribución de la temperatura en estas aguas es siempre cambiante, lo que significa que los juveniles tienen que estar en constante movimiento para permanecer dentro de este rango óptimo. Los autores concluyeron que los grandes tiburones blancos juveniles pasan la mayor parte de su tiempo en aguas mucho menos profundas que los adultos. Estos últimos rara vez se observaron en la guardería. Los resultados también mostraron que la distribución de la temperatura en tres dimensiones impactó fuertemente la distribución horizontal de los juveniles, que se extendieron a mayores profundidades cuando las temperaturas del fondo marino eran más altas y se acercaron hacia la superficie cuando las aguas más profundas eran más frías. Lo que los investigadores aún no saben es qué beneficios obtienen los cachorros y los jóvenes al reunirse en guarderías. Una ventaja podría ser evitar a los depredadores. "Nuestros resultados muestran que la temperatura del agua es un factor clave que atrae a los juveniles al área estudiada. Sin embargo, hay muchos lugares a lo largo de la costa de California que comparten condiciones ambientales similares, por lo que la temperatura no es toda la historia. Los experimentos futuros analizarán las relaciones individuales, por ejemplo, para ver si algunos individuos se mueven entre los viveros en tándem", concluye Spurgeon.