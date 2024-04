La UE considera que el ataque de Israel a Irán "es muy limitado"

Bruselas, 19 abr (EFE).- La Unión Europea está "muy preocupada" por la escalada de la tensión en Oriente Medio, pero consideró que el ataque de Israel contra Irán de esta madrugada ha sido "obviamente, muy limitado", dijo este viernes una fuente europea.

"Lo que hemos visto es obviamente, un ataque muy limitado. Es muy interesante que Israel no esté diciendo que lo haya hecho y que Irán esté diciendo simplemente que ha pasado algo", afirmó la citada fuente, que apuntó, no obstante, a que aún no se tiene toda la información sobre lo ocurrido.

Añadió que los aliados de Israel le han pedido que reaccione "con la máxima restricción posible" al ataque que le lanzó Irán el pasado fin de semana, una petición que reiteraron los líderes de la UE el pasado miércoles, durante una cumbre en Bruselas.

"¿Podemos considerar que sea así? Obviamente, hubiéramos preferido que no pasara nada porque estamos muy preocupados sobre la escalda en la región pero entre las distintas opciones, está claro que esta es una acción menor por parte de Israel", continuó la fuente.

La confusión rodea al ataque que presuntamente ha llevado a cabo Israel contra Irán, según altos funcionarios estadounidenses citados por medios del país, en aparente represalia por el que llevó a cabo Irán el pasado sábado.

Según los medios estadounidenses, Israel lanzó la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán. Pero Irán ha negado el ataque: primero dijo que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y ahora se limitó a decir que fueron "varios objetos voladores".

Hasta el momento, ni el gobierno israelí ni el Pentágono han reconocido oficialmente la operación.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió este viernes "a todas las partes" que frenen la escalada de violencia en Oriente Medio, tras el ataque atribuido a Israel contra Irán esta madrugada.

"Tenemos que hacer todo lo posible para que todas las partes frenen la escalada en esa región", afirmó Von der Leyen durante su visita a la ciudad finlandesa de Lappeenranta para inspeccionar la frontera entre Finlandia y Rusia. EFE

