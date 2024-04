La junta militar de Chad amenaza con expulsar a EEUU de la estratégica base aérea de Adji Kossei

La junta militar de Chad ha amenazado a Estados Unidos con solicitar formalmente la retirada sus tropas de la base militar estratégica de Adji Kossei, en pleno centro de la capital del país, Yamena, al considerar que las fuerzas norteamericanas no han aportado "las explicaciones apropiadas que justifiquen su presencia allí", según reza una carta de recomendación del Ejército del Aire chadiano. La misiva, recogida por Tchad One y firmada por el jefe del Ejército del Aire, el general Idriss Ahmed, justifica esta petición por la falta de un marco jurídico que regule la presencia de las fuerzas especiales estadounidenses, activas en el país desde hace cinco años. Fuentes oficiales norteamericanas han confirmado por su parte a la cadena estadounidense CNN que esta misiva ya se encuentra en manos del agregado de Defensa de Estados Unidos y estiman que afectaría a un poco menos de un centenar de militares estadounidenses desplegados en la base. Sin tratarse explícitamente de una orden directa de retirada, las fuentes norteamericanas la interpretan en principio como tal, pero perciben entre líneas que las autoridades chadianas están usando esta amenaza como herramienta de negociación para forzar un nuevo acuerdo de estancia. Estas sospechas se han visto confirmadas por fuentes del Ministerio de Defensa chadiano a Tchad One, que enmarcan la carta en una estrategia para negociar "un nuevo acuerdo más beneficioso para sus intereses" con el objetivo final de "pasar a un sistema de alquiler básico, similar al que existe en en el despliegue norteamericano en Yibuti", donde opera el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM). Esta decisión tiene lugar a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 6 de mayo, en las que el primer ministro y antiguo líder opositor, Succès Masra, cuenta con serias oportunidades de victoria frente al actual mandatario, Mahamat Idriss Déby. En cualquier caso, la carta ha sido enviada aproximadamente un mes después de que Níger, otro aliado clave en la región, suspendiera su acuerdo de seguridad con Estados Unidos, en medio de una serie de golpes de estado que han visto cómo las juntas militares que gobiernan el Sahel han ido acercando posiciones con Rusia conforme se han distanciado de las potencias occidentales.