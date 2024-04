La AN rechaza el recurso de la Fiscalía y mantiene en libertad a 'Pitufo', considerado 'zar del contrabando' colombiano

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso de la Fiscalía y ha acordado mantener en libertad a Diego Marín Buitrago, alias 'Pitufo' y considerado 'zar del contrabando' colombiano, reclamado por el país suramericano por delitos de organización criminal, contrabando y cohecho. En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta explican que, sin perjuicio de un análisis más profundo de la documentación aportada por su defensa cuando se estudie su entrega a Colombia, se trata de un ciudadano de nacionalidad española que ha venido ejerciendo dicha condición a lo largo del tiempo, tal y como acreditan sus informes de vida laboral desde 2009 y las declaraciones fiscales y censadas. De ahí, según indica la Sala, que la movilidad domiciliaria que ha tenido el reclamado en un escaso periodo de tiempo y en la que se basaba el fiscal para argumentar el riesgo de fuga contraste con la conducta procesal del reclamado. "Según la documentación aportada, y sin perjuicio de posterior valoración como decimos, se puso a disposición de las autoridades colombianas a fin de que fuese interrogado por aquellas de forma virtual acerca de los hechos objeto de reclamación sin recibir contestación alguna al respecto", explican los magistrados. SIN INCUMPLIMIENTOS El auto añade además que no consta hasta la fecha que se haya producido incidencia alguna en el cumplimiento de las medidas alternativas impuestas por el juzgado ya que figura que entregó ambos pasaportes, español y colombiano, y ha comparecido dos veces ante el juez, tal y como se le ordenó. Por todo ello, la Audiencia Nacional concluye que no se percibe un incremento del riesgo potencial de fuga, resultando insuficientes los argumentos esgrimidos por el fiscal en su recurso que justifiquen la modificación de su situación de libertad. La Sala hace constar que el auto recurrido advierte, en su parte dispositiva, que el incumplimiento de esas obligaciones podría suponer la reforma de esa resolución para acordar en su lugar la prisión provisional. "LÍDER" DE UNA RED CRIMINAL Cabe recordar que 'Pitufo' compareció ante la Audiencia Nacional el pasado sábado 6 de abril para declarar por la orden de extradición de Colombia. Tras ello, el juez Ismael Moreno le impuso la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de territorio. Colombia reclama a 'Pitufo' como "presunto responsable de los hechos ocurridos desde septiembre de 2023, en el que habría liderado una empresa criminal en el territorio colombiano dedicada al contrabando y la comisión de delitos contra la administración pública". Marín, en concreto, sería "el líder de la red criminal, ofreciéndole dádivas a funcionarios de diferentes entidades nacionales, a cambio de que estos omitieran sus funciones y de este modo permitieran la actuación ilegal de su organización".