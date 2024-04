José María Almoguera ni se inmuta ante el nuevo golpe que ha dejado hundida a Paola Olmedo

No están siendo momentos fáciles para Paola Olmedo. A su separación de José María Almoguera solo 9 meses después del nacimiento de su hijo Marc, y a los ataques que ha recibido por sus declaraciones contra su suegra Carmen Borrego en la revista 'Semana', se suma un nuevo a inesperado problema que le habría afectado profundamente. Y es que tal y como han contado en 'TardeAR', el casero del apartamento en el que vive actualmente con sus tres hijos -y donde residía hasta hace pocas semanas el nieto de María Teresa Campos- le ha dado un ultimatum para que abandone el lugar tras concluir el contrato de alquiler. Aunque Paola ha pagado religiosamente todas las mensualidades, el propietario de la casa no quiere que siga viviendo allí, influido quizás porque los vecinos de la urbanización se han quejado por la presencia de cámaras todos los días en el portal. Un duro varapalo para la esteticien -devastada porque no encontraría un piso para mudarse con sus tres hijos- al que José María Almoguera ha reaccionado con completa indiferencia. Al igual que con todo lo relacionado con su ruptura con su madre, el joven no se ha inmutado con ninguna de las preguntas de Europa Press, dando la callada por respuesta al problema al que se enfrenta Paola. El hijo de Carmen Borrego, impasible, ha evitado confirmar esta información y no ha aclarado si se ha puesto en contacto con su todavía mujer para ayudarla a encontrar un piso en el que vivir con sus hijos.