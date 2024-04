Israel lanza un ataque limitado con drones contra Irán en pleno repunte del conflicto en Oriente Próximo

Las autoridades de Irán han asegurado este viernes haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán (centro), donde hay una importante base militar y una instalación nuclear, en un paso por parte de Israel tras los ataques ejecutados por Irán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. El brigada general Amir Mihandust, comandante del Ejército de Irán en Isfahán, ha confirmado que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra "objetos sospechosos" identificados en el espacio aéreo de la ciudad. "Los sonidos están relacionados con los disparos de los sistemas de defensa aérea contra un objeto sospechoso. No hay daños", ha recalcado, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA. Los medios iraníes han destacado que la situación en la ciudad es de calma. En este sentido, fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Mehr han recalcado que los sistemas de defensa aérea han derribado "minidrones" en la zona. "No hay informaciones sobre estos pequeños aparatos y estamos intentando localizar los restos", han resaltado. Horas después del ataque, la Organización de Aviación Civil de Irán ha retirado parte de las restricciones impuestas en las últimas horas a las operaciones aéreas en el país, al tiempo que han pedido a los pasajeros que presten atención a los avisos en los aeropuertos y a los mensajes de las aerolíneas debido a los retrasos y las cancelaciones, según la agencia IRNA. De esta forma, las autoridades de Irán han quitado hierro a la situación y las informaciones en algunos medios estadounidenses sobre un ataque con misiles contra una instalación militar en Isfahán, situada más de 300 kilómetros al sur de la capital, Teherán. REACCIONES DESDE ISRAEL A pesar de que el Gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes citadas por el diario estadounidense 'The Washington Post' han confirmado que están detrás del ataque y han argumentado que el objetivo era trasladar a Irán que el Ejército israelí puede golpear su territorio. En esta línea, fuentes israelíes citadas por 'The New York Times' han recalcado que el ataque fue lanzado por Israel, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado un breve mensaje en su cuenta en la red social X aparentemente criticando lo limitado de la acción: "Débil". La parlamentaria Tally Gotliv, del Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha recurrido igualmente a X para afirmar que "es una mañana en la cabeza está alta, con orgullo". "Israel es un país fuerte y poderoso. Espero que recuperemos el poder de la disuasión", ha señalado, en unas declaraciones en las que confirma igualmente el papel de las autoridades israelíes en el ataque. Por su parte, fuentes oficiales estadounidenses han señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNN que Washington contó con una advertencia previa por parte de Israel sobre el ataque, si bien han recalcado que "no lo respaldaron". "No respaldamos la respuesta", han asegurado. Otra fuente oficial citada por este medio ha desvelado que las autoridades israelíes "nunca especificaron en términos preciosos" el rango de objetivos que podrían estar incluidos en el ataque, si bien "instalaciones nucleares y civiles claramente no estaban en esa categoría". Asimismo, han reiterado que Washington "no dio 'luz verde'" al ataque. Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha afirmado este viernes que "no hay daños" en las instalaciones nucleares de Irán y ha recordado que estas infraestructuras "nunca deben ser un objetivo" en un conflicto. "El OIEA puede confirmar que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán", ha dicho el OIEA en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que el director general del organismo, Rafael Grossi, pide a las partes "una contención extrema". AUMENTO DE LAS TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO El ataque por parte de Israel tiene lugar seis días después de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria de Irán lanzaran un ataque con cerca de 300 drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria y seis ciudadanos sirios. Desde entonces, Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo, al tiempo que ha lanzado reiteradas advertencias sobre la posibilidad de una respuesta aún más dura en caso de que Israel lleve a cabo un nuevo ataque. El ataque iraní fue el primero lanzado directamente desde territorio de Irán contra Israel, dado que Teherán argumenta que el bombardeo contra su Consulado supone igualmente un ataque contra su territorio, según las leyes internacionales, que prohíben los ataques armados contra legaciones diplomáticas, parte de la soberanía nacional. Por su parte, las autoridades de Israel han pasado días afirmando que estaban sopesando su respuesta al ataque de Irán, en medio de llamamientos por parte de sus aliados y el resto de la comunidad internacional para que muestre contención con el objetivo de evitar un conflicto a gran escala en Oriente Próximo. Así, el Ejército israelí aseguró durante los últimos días que respondería al ataque iraní "con acciones, no con palabras", tras lo que el gabinete de guerra instaurado tras los ataques del 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza celebró varias reuniones para abordar si esta respuesta sería directamente contra Irán o contra alguno de sus grupos aliados en la región. La comunidad internacional ha expresado durante los últimos días una creciente preocupación por el aumento de las tensiones y la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo a través de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, por lo que ha llamado a las partes a la calma, mientras continúa la ofensiva israelí contra Gaza, que deja ya cerca de 34.000 palestinos muertos.