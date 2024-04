Inesperado cambio de grupos ¡otra vez! y una lista insólita de nominados. Blanca se cobra su venganza

Al margen de la expulsión de Mario y su adiós definitivo a una desolada Claudia, y de la esperada 'repesca' de Laura Matamoros que cumpliendo con todos los pronósticos se convierte de nuevo en concursante de pleno derecho y este domingo se reencontrará con el resto de sus compañeros, la gala de 'Supervivientes' ha estado marcada por un inesperado cambio de grupos que ha dado oxígeno a concursantes como Aurah Ruiz o Arantxa del Sol y ha provocado una lista insólita de nominados que se juegan la expulsión cuando el reality empieza a ponerse al rojo vivo. Y es que para sorpresa de todos la noche comenzaba con la formación de equipos nuevos, elegidos por los líderes del momento, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres, que han dejado claras sus preferencias con sus elecciones. Y es que ambos han comenzado escogiendo a los que consideran los más fuertes a nivel físico: el bombero a Kiko Jiménez y la influencer a Mario. Dando algo de 'vidilla' a la pareja, que han vivido unos días complicados por la nominación de ambos -que ha acabado con la expulsión definitiva de Mario, que ha renunciado incluso a participar en la repesca argumentando que su cabeza ya estaba fuera y si la audiencia le había echado es por algo- Ruben decidía escoger a Claudia para su grupo. "Quiero dar un poco de tregua a esta pareja" explicaba ante una cabreadísima Claudia: "¿Eso es tregua? Eso es putear. Gracias", estallaba sin poder contener las lágrimas. Las elecciones entre Miri y Rubén han continuado y, para alivio de Aurah Ruiz tras casi dos meses de fuertes peleas y encontronazos, por fin ha dicho 'adiós' a su archienemigo, incorporándose al grupo de la concursante de 'Masterchef'. A destacar, que Arantxa del Sol y Marieta también respiran tranquilas porque ya no tendrán que convivir con Ángel Cristo, al que no han dejado de criticar desde que la modelo regresó de 'Playa Limbo' para unificarse con los demás. LOS NUEVOS EQUIPOS HAN QUEDADO ASÍ Playa Olimpo: Rubén Torres, Kiko Jiménez, Claudia, Marieta, Pedro García Aguado, Javier Ungría y Arantxa del Sol. Playa Condena: Miri, Mario (que finalmente fue expulsado), Gorka, Arkano, Ángel Cristo, Blanca Manchón y Aurah. LAS NOMINACIONES, MARCADAS POR LOS NUEVOS GRUPOS Descolocados por este inesperado cambio de grupos que ha dado al traste con muchas de las alianzas de lo que llevábamos de reality, y con Blanca y Kiko como líderes de sus respectivos equipos, ha llegado la hora de nominar. En 'Playa Olimpo' el nominado por el grupo ha sido Claudia -muy débil ya con Mario, se prepara para vivir su semana más complicada- y el novio de Sofía Suescun ha elegido directamente a Pedro García-Aguado por ser "con el que menos roce he tenido aunque no tengo nada personal con nadie". En 'Condena' Ángel Cristo ha vuelto a la senda de la nominación tras una semana de respiro y, tras autodenominarse "el villano de la edición" ha sido el elegido por sus compañeros para enfrentarse a la expulsión. Blanca, líder del equipo, ha nominado directamente a Gorka, cobrándose así su venganza tras protagonizar una tensa discusión con el vasco acusándose mutuamente de "traidores" y "falsos". La lista definitiva de nominados es: Claudia, Pedro García Aguado, Ángel Cristo y Gorka.