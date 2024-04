Gündogan, sobre la eliminación: "Los más jóvenes pueden usarlo como motivación para mejorar el próximo año"

El futbolista alemán Ilkay Gündogan, centrocampista del FC Barcelona, ha dicho este viernes que "especialmente los más jóvenes" de la plantilla culé pueden aprender del reciente sinsabor en la Champions League, eliminación incluida ante el Paris Saint-Germain, con el propósito de "usarlo como motivación para mejorar el próximo año". "Toda la frustración y decepción que conlleva ese partido creo que también es algo que puedes usar. Cada jugador, y especialmente los más jóvenes, puede usarlo como motivación para mejorar el próximo año, para tener esa experiencia en tu bolsillo", ha afirmado Gündogan durante una entrevista a los medios oficiales del Barça. "El año que viene, cuando te encuentres en circunstancias similares, entonces te darás cuenta de qué es lo que quieres hacer; el año pasado sucedió esto o hicimos esto, hicimos aquello... Y ahora puedes usarlo para tratar de evitar los errores previos que tal vez cometiste. Yo he jugado la Liga de Campeones a lo largo de mi carrera creo que 12 temporadas, o tal vez más, no lo sé; y solo la he ganado una vez", ha añadido. Su derrota por 1-4 en Montjüic dejó al Barça fuera de la Champions en cuartos de final. "Lo importante es que un partido como el del PSG puede ocurrir. Es normal, sobre todo en un equipo como el nuestro, con jugadores jóvenes y quizás no tan experimentados especialmente en esta competición, donde no han tenido muchas eliminatorias. Si miras eliminatorias anteriores, como ante el Nápoles o también el partido de ida en París, en realidad lo hicimos bastante bien", ha destacado. Después del PSG, ahora los blaugranas jugarán contra el Real Madrid en la jornada 32 de LaLiga EA Sports. "La sensación ahora mismo ya es de ganas de que llegue el Clásico. Creo que el fútbol a veces es curioso porque hace apenas dos días sufrimos una dura derrota, en una noche muy frustrante y decepcionante, pero ahora tienes un gran gran partido por delante, uno de los más importantes del fútbol europeo", ha indicado. "Puedes sentir que el Clásico es muy especial, siendo honesto. Ya lo sentí en el partido de Montjüic hace unos meses y en la Supercopa de España que jugamos en Arabia Saudí. Puedes sentir una atmósfera y una tensión diferentes en ese partido, lo cual es asombroso. Es un privilegio jugarlo, y jugarlo para el Barça obviamente que también", ha agregado. También ha descrito como "gran privilegio" marcar su primer gol con el Barça "en un partido tan importante", en alusión al Clásico liguero de la jornada 11. "Ojalá hubiera sido un mejor resultado al final del día, obviamente con la derrota ese gol significa menos porque no pudimos conseguir los tres puntos. Habría preferido no marcar lograr los tres puntos, claro. Recuerdo que tuvimos muchas oportunidades, especialmente en la primera parte, de anotar un segundo o incluso un tercero, pero no lo hicimos", ha rememorado el duelo del 28 de octubre. "Creo que esa es exactamente la clave. Para intentar ganar contra el Madrid, antes que nada tienes que aprovechar tus oportunidades; y luego también tienes que intentar limitar al mínimo las oportunidades que les des. Porque ellos, tengo que decirlo, tienen calidad; y si tienen solo una oportunidad, aunque pequeña, eso se convierte en gol", ha avisado finalmente.