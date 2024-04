García apuesta por una nueva gestión de las listas de espera que asegure "transparencia y la trazabilidad" en el proceso

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apostado este viernes por una nueva gestión de las listas de espera quirúrgicas que "arroje luz" de "qué es lo que está pasando realmente" y asegure con "transparencia" la "trazabilidad" del paciente durante todo el proceso, desde que tiene la dolencia hasta que es intervenido. García, en declaraciones a los medios tras visitar el Hospital Clínico de València, ha criticado que las listas de espera se han convertido en una "especie de competición" entre las comunidades autónomas cuando en 2024 "tenemos muchísimas herramientas" para conocer la situación real. En ese sentido, ha destacado que en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se llegó a un acuerdo con las CCAA para impulsar un grupo de trabajo para "poder hacer un buen diagnóstico" y cambiar la legislación porque la actual del año 2003 "se ha quedado obsoleta". Así, ha apuntado que "uno de los problemas" que existen es que las listas de espera son "un cajón de sastre donde necesitamos poner luz" para que todas las comunidades "hablen de lo mismo" y tengan "la misma manera de gestionarlas" ya que en la actualidad "no sabemos qué está pasando con los pacientes oncológicos, que sí que tienen una vía preferente, o qué está pasando con una serie de patologías que no están incluidas en ese Real Decreto de 2003 como la salud mental". Por ello, ha destacado que "el acuerdo y consenso" que existe entre comunidades de "empezar a revisar por lo menos los criterios de lista de espera" y al respecto ha defendido una nueva herramienta de gestión. En ese sentido, ha apuntado que "no es lo mismo esperar mucho tiempo para ser operado por un juanete, que para una reconstrucción mamaria o una cirugía que puede tener consecuencias en la cronificación de tu patología". "Todos estos indicadores y criterios son los que nos vamos a poner a trabajar entre todos para poder arrojar luz más en la parte cualitativa que en la parte cuantitativa que es demasiado grosera a día de hoy", ha apuntado. En ese sentido, ha lamentado que "tenemos una medida muy grosera de las listas de espera, que se ha convertido en casi de competición entre las comunidades por muchas causas, y entre otras, la pandemia". Así, ha constatado que, más allá de los planes de choque, existe "un problema estructural en todos los sitios".