El secretario de Defensa de EEUU habla con su homólogo israelí tras el ataque con drones contra Irán

El Pentágono ha informado de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado este viernes por teléfono con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, sobre la "estabilidad" en Oriente Próximo y la guerra en la Franja de Gaza tras el ataque con drones contra Irán. El anuncio del Pentágono, no obstante, no hace mención al ataque de Israel, que ha lanzado hace pocas horas drones contra la ciudad de Isfahán tras los ataques llevados a cabo por Teherán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este mismo viernes durante una rueda de prensa tras una reunión del G7 en Italia que Washington "no ha estado implicado". "En lo que estamos centrados (...) es en el trabajo para reducir las tensiones ante cualquier potencial conflicto", ha agregado. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha aseverado este viernes que los medios de comunicación afines al "régimen sionista" han tratado en las últimas horas de "magnificar" el ataque sobre Isfahán con el objetivo de sumar una victoria a Israel.