El OIEA afirma que "no hay daños" en las instalaciones nucleares de Irán tras el ataque con drones

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha afirmado este viernes que "no hay daños" en las instalaciones nucleares de Irán a raíz del ataque con drones supuestamente lanzado en las últimas horas por Israel y ha recordado que estas infraestructuras "nunca deben ser un objetivo" en un conflicto. "El OIEA puede confirmar que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán", ha dicho el OIEA en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que el director general del organismo, Rafael Grossi, pide a las partes "una contención extrema". "Reitera que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en un conflicto militar", ha recalcado el organismo, que ha asegurado que "supervisa muy de cerca la situación". Por su parte, medios iraníes han asegurado igualmente que la situación en las instalaciones nucleares en Isfahán es de calma y han subrayado que no han sufrido daños, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora. Durante las últimas horas se ha registrado un ataque con pequeños drones contra Isfahán, achacado a Israel, si bien las autoridades iraníes han afirmado que han interceptado los aparatos y que no se han registrado daños, en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo. Fuentes oficiales israelíes citadas por el diario 'The New York Times' han indicado que Israel ha estado detrás del ataque, sin detalles sobre la escala y el alcance del mismo. Así, se trataría de un paso de Israel contra Irán tras los ataques ejecutados el sábado por Teherán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo del 1 de abril contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria.