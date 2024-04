El juez Merchan da por concluido el proceso de selección del jurado en el caso por presunto soborno contra Trump

El juez Juan Merchan, que lidera el caso en contra del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, ha dado por concluido este jueves el proceso de selección del jurado. El jurado, que ha prestado juramento ante la corte prometiendo actual de "manera justa e imparcial", está formado por siete hombres y cinco mujeres. Todavía falta, no obstante, la selección de los seis suplentes, según ha recogido la cadena NBC News. La elección se ha completado después de que siete de los doce miembros fueran elegidos el martes, si bien dos de estos jurados han sido destituidos y posteriormente se ha elegido a otros dos en medio de las objeciones del equipo de Trump, que ha puesto trabas a los candidatos y les ha examinado uno por uno para comprobar que sus posturas políticas no interfieran en el proceso. La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales. Los abogados del expresidente intentaron en vano aplazar el inicio de este juicio, el primero de los varios que tiene pendiente Trump. El antiguo mandatario se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.