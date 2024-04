El Ejército de Irán asegura que investiga "la dimensión" del ataque de Israel y recalca que no hay daños

El jefe del Ejército de Irán, Abdulrahim Musavi, ha recalcado este viernes que las autoridades están investigando "la dimensión" del ataque con drones ejecutado este viernes por Israel contra la ciudad de Isfahán (centro), al tiempo que ha insistido en que los aparatos han sido interceptados y que no hay víctimas ni daños. "Los expertos relevantes están investigando la dimensión del asunto e informarán sobre el mismo una vez tengan resultados", ha dicho Musavi, quien ha destacado que los sistemas de defensa aérea han abatido "objetos sospechosos" sobre Isfahán. "Las explosiones en el cielo de Isfahán estuvieron relacionadas con los disparos de los sistemas de defensa antiaérea contra objetos sospechosos que no causaron víctimas o daños", ha reiterado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA. Asimismo, el comandante de las fuerzas terrestres de Irán, Kiomarz Heidari, ha destacado la "inteligente" respuesta al suceso. "Si hay objetos sospechosos en los cielos del país, serán atacados por nuestros poderosos sistemas de defensa", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que Tejerán "está preparado para una respuesta aplastante y decisiva ante cualquier amenaza". Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha dado un discurso en el que ha vuelto a defender el reciente ataque iraní contra territorio de Israel en respuesta al bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria, si bien no se ha pronunciado sobre el ataque en Isfahán. De esta forma, ha defendido que los ataques con drones y misiles contra Israel "trajeron unidad y cohesión al país". "Los enemigos querían sembrar la discordia en nuestra sociedad, pero esta operación ha mostrado la autoridad de Irán y el poder de nuestras Fuerzas Armadas", ha sostenido. "A día de hoy, todos los grupos políticos, facciones y corrientes están unidos. Esta acción fue una acción necesaria y unificadora, fuente de orgullo y autoridad para nuestro gran país", ha manifestado el mandatario, según un comunicado publicado por la Presidencia iraní a través de su página web.