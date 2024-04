El Constitucional de Croacia prohíbe al presidente ser candidato a primer ministro tras las elecciones

El Tribunal Constitucional de Croacia ha fallado este viernes en contra de que el presidente del país, Zoran Milanovic, sea candidato a primer ministro tras las elecciones celebradas este miércoles en el país y tras haber advertido al mandatario de que la Justicia tomaría medidas en caso de que se presentara a los comicios sin haber dimitido previamente como jefe de Estado. "El presidente fue avisado con tiempo de que no podría participar en la campaña si no presentaba primero su dimisión. Ahora su tiempo se ha terminado. Ya no puede ser primer candidato a primer ministro", ha indicado el presidente de la corte, Miroslav Separovic, durante una rueda de prensa. "Los partidos políticos que lo apoyan deberían saber esto y tenerlo en cuenta", ha indicado, según informaciones del diario '24 Sata'. Sin embargo, el presidente del tribunal ha indicado que en caso de que un total de 76 diputados presenten su firma a favor de que Milanovic pueda ser candidato a primer ministro para intentar formar gobierno, la corte anulará su decisión. La Unión Democrática Croata (HDZ) del actual primer ministro, Andrej Plenkovic, se ha hecho con la victoria en las legislativas al obtener 61 escaños, lo que convierte a su formación en la más votada del Parlamento. No obstante, no cuenta con los suficientes apoyos para gobernar en solitario y tendrá que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. En segundo lugar se encuentra, precisamente, la coalición Ríos de Justicia, liderada por el presidente del país y que se ha hecho con 42 diputados. Ya en marzo el tribunal alertó a Milanovic de que su candidatura a las elecciones era "inconstitucional" si no renunciaba primero a su cargo.