Dulceida, radiante y presumiendo de su incipiente tripita, desvela cómo lleva el embarazo

Radiante. No hay otra palabra para definir a Dulceida, que continúa al pie del cañón cumpliendo con todos sus compromisos profesionales apenas dos semanas después de anunciar a bombo y platillo a través de sus redes sociales que está embarazada y en seis meses se convertirá en madre de su primer hijo junto a Alba Paul. Expectante y contando los días para que llegue este domingo, cuando celebrará el 'gender reveal' de su bebé y compartirá con sus seguidores si espera un niño o una niña, la influencer ha asistido a la presentación del menú favorito de Manuel Turizo y Saiko para McDonald's presumiendo de su incipiente barriguita. Como nos ha contado, está llevando el embarazo fenomenal: "Me meo cada cinco minutos, he ido al baño nada ás entrar, pero estoy muy bien, estoy teniendo pocos síntomas, estoy teniendo muy buen embarazo de momento". "Estoy muy feliz y muy contenta" reconoce. En cuanto a si le gustaría tener un niño o una niña, Dulceida confiesa que quiere "niña", aunque cumpliendo los tópicos de todas las futuras mamás asegura que "salga lo que salga" estará "feliz" porque lo único que le importa es que todo salga bien y su bebé esté san@. "El domingo ya lo sabremos y estoy muy nerviosa. Hay una persona que lo sabe y quiero preguntarle todo el rato. Pero no, quiero que sea ese día sorpresa" admite. Y si ella está pletórica, Alba no se queda atrás, como ha revelado la 'reina de Instagram' con una gran sonrisa: "Está muy emocionada aunque a veces se lo cree un poquito menos. A veces me dice 'es que estás embarazada, es muy fuerte'. "Las dos teníamos muchas ganas, cuando deseas tanto algo te hace muy feliz" asegura.