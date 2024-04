(Crónica) El Leverkusen alarga su sueño en el Olímpico de Londres y la Atalanta echa al Liverpool

El Bayer Leverkusen ha empatado (1-1) este jueves en su visita al West Ham United y ha accedido a las semifinales de la Europa League, donde se enfrentará a la AS Roma, verdugo del AC Milan (2-1), mientras que la otra eliminatoria medirá al Olympique de Marsella con la Atalanta BC, que han dejado en la cuneta respectivamente al SL Benfica (1-0, 3-2 en penaltis) y al Liverpool FC (0-1). En el Estadio Olímpico de Londres, los pupilos de Xabi Alonso ponían a prueba su resaca tras el título de la Bundesliga. Y a pesar del 2-0 logrado en la ida, sufrieron bastante cuando en el minuto 13 encajaron un gol de Michail Antonio de cabeza, en un centro de Jarrod Bowen. No en vano, el portero Matej Kovar salvó luego al Bayer Leverkusen un par de veces. Aunque el West Ham lo intentó a la desesperada en la recta final del partido, dejó huecos atrás y Jeremie Frimpong marcó el definitivo 1-1 en el segundo contraataque claro que tuvo. Fue con un zurdazo dentro del área, que rebotó en un defensa rival y cambió de trayectoria hasta entrar. El siguiente obstáculo del flamante campeón alemán será una Roma que en media hora resolvió sus cuartos de final ante el Milan. Abrió el marcador Gianluca Mancini en el 12' al aprovechar un rechace del poste, tras un disparo de Lorenzo Pellegrini desde la frontal del área, y anotó el 2-0 Paulo Dybala en el 22' con un zurdazo al palo más alejado. Pese a la expulsión de Zeki Çelik y al gol de Matteo Gabbia para los milaneses en el 85', el equipo local alegró a su afición con el triunfo y su pase a la semifinal, haciendo bueno el 0-1 del feudo 'rossonero'. Por el otro lado del cuadro habrá igualmente un equipo italiano, asegurando a la Serie A como mínimo un quinto representante en la nueva Champions League, que se estrenará a partir del curso 2024/25. Esto cristalizó ya que la Atalanta echó del torneo al Liverpool, pese a caer por 0-1 en la vuelta. El penalti transformado por Mohamed Salah en el minuto 7 asustó a la afición bergamasca, pero los locales aguntaron cada arreón 'red' y sellaron su clasificación, validando el sorprendente 0-3 que obtuvieron durante la ida en Anfield. Los de Bérgamo disputarán su 'semi' ante el Olympique de Marsella, que en casa remontó al Benfica. Hasta el minuto 79 siguió el 0-0, pero lo rompió un cabezazo de Faris Moumbagna casi en el área pequeña, tras una buena asistencia de Pierre-Emerick Aubameyang. Merced al 2-1 de la ida, todo abocó a la prórroga, pero continuó la igualada y en la tanda posterior fallaron Angel Di María y António Silva sus penaltis. DIBU MARTÍNEZ LA LÍA EN EL ESTADIO DEL LILLE Mientras, en los cuartos de final de la Conference League, destacó el curioso espectáculo dado por el Dibu Martínez frente al Lille. El Aston Villa llevaba la ventaja del 2-1 de la ida, pero estuvo contra las cuerdas al encajar los goles de Yusuf Yazici (15') y de Benjamin André (67'). Matty Cash marcó el 2-1 'in extremis' y forzó la prórroga. Tampoco hubo goles en ese tiempo extra y decidió con otra tanda de penaltis (3-4). Ahí el portero argentino de los 'villanos' se erigió en héroe al despejar un tiro de Nabil Bentaleb y el decisivo del propio Benjamin André. Para colmo, el equipo francés vio cómo Martínez no era expulsado pese a recibir una segunda amarilla por provocar, en base a una normativa de 2020 que 'resetea' las tarjetas mostradas por el árbitro. En la próxima ronda, el Aston Villa jugará ante el Olympiacos, que también ganó su plaza gracias a otra agónica tanda de penaltis (2-3) en su visita al Fenerbahçe. El equipo griego, entrenado por el español José Luis Mendilibar, celebró por todo lo alto cuando su guardameta Konstantinos Tzolakis paró el lanzamiento definitivo a Leonardo Bonucci. La segunda 'semi' de esta Conference League cruzará a la Fiorentina, que eliminó por 2-0 en la prórroga al Viktoria Plzen, con el Brujas, que por su parte ganó por 0-2 en su visita al PAOK de Salónica, gracias a dos goles de Ferran Jutglà poco antes de llegar al descanso.