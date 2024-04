Coughlin manda, con Korda a dos golpes; Ciganda y Muñoz tendrán que remontar en el LPGA Chevron

Nueva York, 18 abr (EFE).- La estadounidense Lauren Coughlin se ubicó este jueves en cabeza del Campeonato Chevron con dos golpes de ventaja sobre su compatriota Nelly Korda mientras que las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz deberán remontar para pasar el corte del fin de semana.

Couglin dominó la ronda inicial del primer 'major' femenino de la temporada con 66 golpes (-6, seis 'birdies' sin 'bogeys').

En segunda posición aparece Korda, número uno del mundo y la gran sensación del golf femenino con cuatro triunfos en sus cuatro últimos torneos.

La hija del extenista checo Petr Korda presenta un -4 junto a la también estadounidense Marina Alex y la japonesa Minami Katsu.

Por su parte, Ciganda solo pudo conseguir un +3 este jueves mientras que Muñoz se quedó en +4. El corte del fin de semana se estima en +1.

Finalmente, la mexicana Isabela Fierro fue la mejor latinoamericana al firmar el par del campo. Sus compatriotas Gaby López y María Fassi terminaron con +2 y +3, respectivamente, en tanto que la argentina Ela Anacona logró un +5.

El Campeonato Chevron se disputa hasta el domingo en The Club at Carlton Woods de The Woodlands (Texas, EE.UU.).