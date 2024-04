Cientos de personas se manifiestan en Tel Aviv para pedir un acuerdo que libere a los rehenes de Gaza

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de la ciudad de Tel Aviv, entre ellos familiares de los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza, para presionar al Gobierno israelí a que llegue a un acuerdo a fin de liberar a los que permanecen secuestrados en el enclave palestino. Los manifestantes se han congregado frente al edificio de la federación laboral Histadrut, desde donde han instado a su presidente, Arnon Bar-David, a sumarse a las presiones contra el Gobierno israelí para liberar a los 133 rehenes que permanecen en manos de Hamás en Gaza. "No hay derecha, no hay izquierda, ni religión ni secularismo. Queremos a ver a todos en casa. Todavía no han regresado a casa", ha señalado el que fuera gran rabino de Israel Yosrael Meir Lau durante un mítin, según ha recogido el diario 'Haaretz'. Además, han hablado varios familiares de rehenes, entre ellos la madre de Omer Shem-Tov, de 21 años, quien fue capturado durante el Nova Festival, un festival de música electrónica atacado por el grupo armado palestino el pasado 7 de octubre. Al menos 50.000 personas se manifestaron el pasado 7 de abril en Jerusalén frente a la Knesset coincidiendo con los seis meses de aniversario desde el ataque de las milicias palestinas gazatíes en una gran cita convocada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.