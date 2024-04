Apple retira WhatsApp, Threads, Signal y Telegram de la App Store en China por orden del Gobierno

Apple ha retirado algunas redes sociales, como es el caso de WhatsApp, Threads, Telegram y Signal de su tienda de aplicaciones App Store en China, debido a una orden del Gobierno chino basada en posibles riesgos de seguridad nacional. Se trata de una orden emitida por la Administración del Ciberespacio de China, que es el organismo regulador de Internet en el país asiático, y el que ha determinado que hay un conjunto de aplicaciones que generan preocupación sobre la seguridad nacional. Concretamente, las aplicaciones afectadas por esta orden y, por tanto, han tenido que ser eliminadas de la App Store en China, son las plataformas de 'microblogging' Threads y de mensajería instantánea WhatsApp, ambas propiedad de la compañía estadounidense Meta. Igualmente, también han sido eliminadas las aplicaciones de mensajería basadas en la privacidad de sus conversaciones, Telegram y Signal, que también tiene su sede en Estados Unidos. Así, según declaraciones de fuentes conocedoras de este asunto a las que ha tenido acceso The New York Times, el Gobierno de China ordenó el cese de las aplicaciones de mensajería en los dispositivos de Apple tras encontrar contenido relacionado con su presidente, Xi Jinping, en WhatsApp y Threads. En concreto, según han explicado, el contenido compartido en dichas 'apps' violaba las leyes de ciberseguridad del país, ya que se trataban temas incendiarios que podían causar agitación entre los usuarios, en relación con el presidente de China, aunque no se han compartido más detalles. Por su parte, tal y como ha recogido este mismo medio, Apple ha cumplido la orden de eliminar estas aplicaciones de su App Store porque está obligada a seguir las leyes en los países en los que opera. DESCONFIANZA MUTUA Esta orden se enmarca en un contexto en el que tanto Estados Unidos como China están inmersos en algunos conflictos relacionados con las dudas para la seguridad nacional que plantea el uso de sus tecnologías y servicios digitales en el país contrario. Ya en el año 2010, China puso dificultades para operar a empresas estadounidenses como Google y Apple, dadas las políticas de supervisión del uso de Internet del país, que han llevado, asimismo, a la retirada de servicios VPN de sus tiendas digitales y incluso problemas con la extensión en este país de los sistemas de pago propios. Más recientemente, el Gobierno chino prohibió en septiembre del año pasado a sus funcionarios que utilizaran un iPhone, en un intento por reducir la exposición al país rival. Del lado de Estados Unidos, las empresas de este país tuvieron que cesar sus colaboraciones con Huawei después de que en 2019, el entonces presidente, Donald Trump, la incluyera en la lista negra de empresas que pueden supone un riesgo a la seguridad nacional, y que un año después extendiera la prohibición a la adquisición y utilización de dispositivos elaborados por compañía tecnológicas extranjeras, como Huawei y ZTE. Más adelante, con el Gobierno de Biden, Estados Unidos prohibió en 2022 la importación de servicios de telecomunicaciones de media docena de empresas chinas, entre las que se incluían Huawei y ZTE, por ser consideradas un "riesgo para la seguridad nacional". Estas empresas ya fueron incluidas en 2021 en la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), donde fueron catalogadas como un "riesgo inaceptable" para la seguridad nacional del país estadounidense, junto a otras de equipos de radio y videovigilancia. En el caso concreto de las redes sociales, Estados Unidos ha tomado medidas para prohibir el uso de la plataforma TikTok, propiedad de ByteDance, en el país. De hecho, durante el mes de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Comercio de la Cámara de Representantes aprobaron de forma unánime un proyecto de ley para prohibir la red social. Esta ley obligaría a ByteDance a vender TikTok en el plazo de un año. Igualmente en China, la Administración del Ciberespacio del país asiático también ha bloqueado aplicaciones de empresas estadounidenses anteriormente, como es el caso de las redes sociales Facebook o Instagram (propiedad de Meta).