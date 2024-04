Álvaro Martín: "Ser campeón del mundo no me ha cambiado, sigo sintiendo responsabilidad"

David Ramiro

Madrid, 19 abr (EFE).- "Responsabilidad". Esa es una de las palabras que más repite en una entrevista con EFE Álvaro Martín (Llerena, Badajoz; 1994), que el pasado año, en Budapest, se coronó doble campeón del mundo de marcha en 20 y 35 kilómetros. Junto con María Pérez es uno de los estandartes de una exitosa generación de marchadores que están dando muchas alegrías al atletismo español y cuyo próximo objetivo son los Mundiales por países que se disputan en Turquía.

El marchador extremeño está en Antalya junto con el resto de la selección española para participar en el Mundial por países (21 abril), en el que competirá en el relevo mixto, una novedosa prueba en la que buscan subir a lo más alto del podio y también la clasificación de cara a los Juegos Olímpicos. Su objetivo en París es doblar distancia (20 km y relevo mixto) para seguir agrandando su palmarés. "Sigo humilde sin renunciar a nada, ser campeón del mundo no me ha cambiado".

P: ¿Cómo llega a este Mundial?

R: Voy a hacer el relevo. Creo que llegamos bastante bien preparados en base a los test hechos y ahora es tiempo de probarlo en competición. Las sensaciones son buenas.

P: ¿Cómo ve este relevo?

R: Es una prueba novedosa, inédita. La magia de esta prueba es esa parada que tenemos que hacer entre segmento y segmento y, sobre todo, saber recuperar lo mejor posible para hacer la segunda parte igual que la primera o incluso superarla. Por lo poco que he competido en esta prueba, aunque ya es mi tercera, es más parecida a una de 35 kilómetros que a una de 20 por la sensación de cuando paras tener que volver a arrancar, sintiendo esa rigidez en las piernas.

P: Supongo que también es importante la compenetración

R: Es muy importante. Igual que el tema de las tarjetas. Yo si veo que mi compañera tiene dos tarjetas y me toca a mi hacer el segundo segmento tengo que asegurar lo más posible o viceversa. La técnica siempre ha jugado un papel clave en nuestra disciplina pero ahora más cuando las tarjetas son por equipos y no de forma individual.

P: ¿Si se consigue plaza para los Juegos es nominativa?

R: El objetivo es clasificar a España y la plaza que se gana es para el país, no es para el deportista. Es igual a lo que ocurre con los relevos.

P: ¿Cómo ha sido el trabajo de estos meses?

R: Yo sigo preparando los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos. La preparación del 20 es parecida a lo que hacemos en el relevo, aunque hay que hacer algo más específico con test que estamos trabajando con la UCAM en grupo y de manera individual. Cuando acabemos de Turquía nos centraremos en los 20 kilómetros de París.

P: ¿Cuál es su hoja de ruta hasta los Juegos?

R: Tengo las competiciones con mi club (CAPEX) en la Liga de División de Honor. También voy a competir en el Gran Premio de La Coruña en Cantones y en el Campeonato de España. Yo calculo, como mucho, cuatro competiciones antes de los Juegos.

P: ¿Qué espacio ocupan los Juegos en su mente?

R: Cada vez están más cerca, pero hasta que no pase Turquía no estamos con el ojo puesto en París cien por cien. Turquía es muy importante.

P: Su nombre figura entre los favoritos a medalla para España en los Juegos. ¿Siente presión, felicidad, se abstrae de los comentarios hacia su persona?

R: Siento responsabilidad en el sentido de que tanto María Pérez como yo venimos de hacer un buen resultado en los Mundiales de Budapest. También en Tokio hicimos buenos puestos y queremos mejorar esos resultados porque creemos que las expectativas pueden ser mucho mejores. La idea es doblar en París. Me gustaría competir en los relevos pero la última palabra la tiene la federación española.

P: De cara a los Juegos, ¿varía la rutina de entrenamientos?

R: El 23 de mayo es cuando hacemos la maleta y nos vamos de Cieza. Nos iremos a Sierra Nevada y ya no paramos hasta los Juegos. Primero haremos una preparación en Sierra Nevada, de ahí iremos a mitad de junio a Font Romeu. Hasta el 14 de julio estaremos después en el CAR de Sant Cugat para afinar las dos últimas semanas de preparación.

P: ¿Cómo ve el nivel de la marcha española?

R: En 2022 nos hicimos una foto, yo era el actual campeón de Europa absoluto, pero también estaba el sub23 y el júnior. Con esos mimbres si sigues dando resultados lo más seguro es que se mantenga. Que haya una persona que gane muchas medallas está muy bien pero cuando se retire hay un problema. Un ejemplo es Ruth Beitia en salto de altura. Lo bueno que tiene la marcha es que sigue saliendo gente. Por ejemplo Paul McGrath tiene un porvenir enorme. El día que nos vayamos hace que haya relevo. Hay que intentar mantener el legado de la marcha española.

P: Sebastian Coe ya ha asegurado que la marcha seguirá hasta Los Ángeles. ¿Tranquilizó esa decisión?

R: El año pasado, a estas alturas, se hablaba que no habría marcha en Los Ángeles. Como deporte minoritario no estar en los Juegos es estar en peligro de desaparición. Esto es así. Que un año después podamos decir que la marcha estará en 2028 y probablemente en 2032, porque los australianos tienen opciones de medalla, es muy bueno, independientemente de que se modifique la distancia. No es un problema tan grande. La seguridad con la que dormimos es mucho mayor que el año pasado, que nos veíamos que estaba en fuera.

P: ¿Estará en Los Ángeles?

R: París serán mis cuartos Juegos y pensar más allá no sé. No tengo 30 años pero llevo doce años en la élite siendo absoluto y como dice el 'Cholo' Simeone voy partido a partido. Hay gente que me dice que soy más joven y puedo batir el récord de Chuso García Bragado pero no sé si mi cuerpo responderá igual porque a lo mejor el motor va bien pero el chasis no. Primero acabar París y luego ya veremos.

P: A nivel personal, ¿se nota mejor en la preparación ahora por veteranía?

R: Cada preparación ha sido distinta por la madurez, expectativas y otras cosas. En esta preparación me encuentro más relajado y más tranquilo porque sé lo que tengo que hacer. Me encuentro más seguro y disfrutando del momento. Vivo estos Juegos por si fueran los últimos.

P: ¿Cómo afectan los casos de dopaje de las últimas semanas al atletismo español?

R: Es un problema de credibilidad. Ha habido épocas en el atletismo que no salía ningún caso positivo relevante. No creo que hayamos pasado una época en la que la gente no se dopaba y ahora sí, sino que a lo mejor la CELAD y la Agencia Antidopaje ahora sí están funcionando correctamente. Es verdad que es una faena por la credibilidad y a todos nos meten en el mismo saco. No creo que el dopaje se vaya a erradicar. Se podrá minimizar pero no erradicar del todo. Lo que tenemos que intentar entre todos es trabajar en la educación.

Yo creo, en algunos casos, que hay mucha gente alrededor del propio atleta para que se dope. No creo que un deportista se dope por sus propios medios por sí solo, consiguiendo el producto y administrándoselo. Hay mucha gente alrededor que se nos está escapando. Ponemos el foco en el atleta, que lo tiene que tener, pero hay que ver como se ha dado esa situación. Que nos metan en el mismo saco es un mal menor porque yo tampoco puedo controlar lo que se habla de mi. Yo vengo del Mundial, gano dos medallas y seguramente alguno dirá 'cómo irá ese'.

Trato de trabajar con la mayor transparencia posible pero no controlo lo que dirán de mi. Nuestra agencia parece que ahora funciona correctamente. Yo no me alegro por estas situaciones. El precio que tenemos que pagar de meternos en el mismo saco bienvenido sea si los que vamos a los Juegos somos los más limpios, los que hemos ganado la plaza limpiamente y no ensuciamos a un compañero.

P: ¿Le ha cambiado mucho la vida ganar dos medallas de oro mundiales?

R: No, en absoluto. Tampoco somos celebridades. Te conoce más gente pero no ha cambiado el día a día. He recogido muchos premios, me han llamado para todo, pero sigo con la misma idea, siendo humilde pero sin renunciar a nada. Con esa idea voy a París. EFE

