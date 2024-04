VÍDEO: EEUU veta el ingreso de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho

Estados Unidos ha vetado este jueves durante una votación celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional en el marco de un proceso que llevaba paralizado desde 2011. La recomendación de admisión ha fracasado después de que Estados Unidos haya ejercido su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Un total de 12 países han votado a favor --entre ellos Rusia--, mientras que Reino Unido, otro miembro permanente, se ha abstenido. De esta forma, Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012. "El Consejo de Seguridad, habiendo examinado la solicitud del Estado de Palestina de admisión en Naciones Unidas (S/2011/592) recomienda a la Asamblea General que el Estado de Palestina sea admitido como miembro de Naciones Unidas", reza el texto rechazado. El representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha defendido tras la votación que una de las razones para rechazar el texto es que "no ha habido unanimidad" en la Comisión de Admisión para elevar la propuesta al Consejo de Seguridad. Asimismo, ha indicado que la mejor forma de crear un Estado palestino es mediante "negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina", que tengan el apoyo de Estados Unidos --así como de otros socios-- y no mediante una iniciativa "prematura" dentro del organismo. Por su parte, el representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha criticado que Estados Unidos esté dispuesto "hasta el final a hacer la vista gorda ante los crímenes de Israel contra los civiles en Gaza", donde casi 34.000 personas han muerto. "Actualmente, una mayoría absoluta de la comunidad mundial apoya la solicitud de Palestina de convertirse en miembro de pleno derecho", ha resaltado, agregando que los resultados de la votación muestran el "aislamiento" de Washington y "hablan por sí solos". Más pronto, el representante de Argelia ante Naciones Unidas, Amar Bendjama, ha destacado antes de la votación que la admisión "fortalecería y no socavaría la solución de dos estados", que ha estado "constantemente amenazada por quienes tratan de borrar la identidad y las aspiraciones palestinas". "Votar a favor de la admisión de Palestina. Es lo menos que podríamos hacer para pagar la deuda que tenemos con su pueblo", ha resaltado Bendjama, agregando además que hay que abordar esta "injustifica histórica". La última vez que un estado ejerció su derecho a veto para la adhesión de nuevos miembros fue en 1976 cuando el entonces representante estadounidense ante la ONU William W. Scranton levantó la mano para rechazar la entrada de Vietnam en el organismo internacional durante el mandato del presidente Gerald Ford. Un año más tarde, Estados Unidos dio 'luz verde' a la recomendación. La resolución debía contar con el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros del Consejo, sin que ningún miembro permanente --Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido-- votara en contra. Superado ese trámite, la resolución tenía que pasar por una segunda votación en la Asamblea General, donde debía contar con una mayoría de dos tercios de los 193 Estados miembro que la componen. La petición ya fue presentada en un inicio en 2011, si bien el proceso quedó paralizado y ha sido nuevamente relanzado después de que el representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, pidiera a principios de abril en una carta al secretario general, António Guterres, que se revisara el estatus de observador no miembro. La votación en el Consejo de Seguridad se produce en plena ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), donde han muerto ya cerca de 34.000 palestinos, según las autoridades gazatíes. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva tras los ataques de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre, que dejaron alrededor de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. A estos balances de víctimas se suman más de 460 palestinos muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques llevados a cabo por colonos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/863113/1/eeuu-veta-ingreso-palestina-onu-miembro-pleno-derecho TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06