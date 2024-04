Tana Rivera, Eugenia Martínez de Irujo, Sofía Palazuelo o Bárbara Mirjan. 'Reencuentro' de los Alba en la Feria

Nueva jornada de la Feria de Abril y, como no podía ser de otra manera, el Real se ha llenado de numerosos rostros conocidos, dispuestos a disfrutar del flamenco, el rebujito, sus seres queridos... y en definitiva, del ambiente mágico que se vive en Sevilla en su fiesta más especial. A Francisco Rivera y Lourdes Montes -incondicionales de las casetas con amigos- o María del Monte e Inmaculada Casal, que no se han dejado ver todos los días por el recinto ferial a pesar del complicado momento que están viviendo tras oponerse a la puesta en libertad de su sobrino Antonio Tejado, en prisión desde hace dos meses por ser el presunto autor intelectual del violento robo que sufrieron en su casa en agosto de 2023, se ha sumado este miércoles la familia Alba casi al completo. Apasionados de Sevilla y sus tradiciones como lo era la inolvidable Cayetana, Duquesa de Alba -que falleció hace ya 9 años- sus hijos y sus nietos aparcan año tras año sus compromisos profesionales para disfrutar, juntos y por separado, de la Feria de Abril. Los Duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo eran de los primeros en llegar al Real en un coche de caballos, derrochando complicidad y sonrisas. Renunciando en esta ocasión al traje de gitana, la nuera del Duque de Alba deslumbró con un conjunto de falda y top en color negro con bordados de inspiración andaluza con el que una vez más dio una lección de estilo haciendo suyo el lema de 'menos es más'. También en carro, acompañadas por amigas con las que brindaron con rebujito presumiendo de la especial relación que mantienen, Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana Rivera. Mientras que la joven, que no se ha perdido ni un día de la Feria junto a su novio Manuel Vega optó por un top palabra de honor con incrustaciones multicolores, la duquesa de Montoro confirmó su amor por los trajes de flamenca -que le sientan especialmente bien- luciendo un favorecedor diseño verde con lunares naranjas, que combinó con mantoncillo y flor en rojo, a juego con sus labios. El rojo también ha sido el color elegido por Bárbara Mirjan, que por primera vez vestida de flamenca en esta Feria, disfrutó del ambiente en una calesa con amigos, mientras que su pareja, Cayetano Martínez de Irujo, prefirió hacerlo a pocos metros de distancia a caballo. Por último, también vimos por el Real a Fernando Martínez de Irujo con amigas pero sin ningún miembro de su familia paseando por el recinto en otro coche de caballos. Una familia Alba 'junta pero no revuelta' que no han sido los únicos rostros conocidos que han disfrutado de las casetas: Rocío Crusset, espectacular con un diseño de flores con el que se convirtió en la perfecta invitada, Raquel Revuelta, los diseñadores Victorio y Lucchino, Ismael Beiro, o Emilio Sánchez Vicario con su mujer Simona también se han rendido a la magia de la Feria de Abril.