Santillana: "Después de eliminar al City, veo al Real Madrid campeón de Europa"

El exfutbolista del Real Madrid Carlos Alonso González 'Santillana' consideró este jueves "increíble" los logros que está teniendo el equipo blanco en Europa dando la vuelta a eliminatorias que "tenía perdidas" y advirtió que tras eliminar en los penaltis al Manchester City le ve "campeón de Europa". "En estos últimos años es increíble lo que está ocurriendo con nuestro equipo, que en eliminatorias que tenía perdidas, con el PSG, con el Manchester City, con el partido del miércoles, pues somos capaces de reponernos a situaciones complicadas y difíciles y sacarlas adelante. Después de lo del miércoles, veo al Real Madrid campeón de Europa", comentó este jueves Santillana en un evento organizado por 'Nacex' con motivo del Clásico ante el FC Barcelona de este próximo domingo. El exdelantero blanco comentó que Vujadin Boskov --entrenador del Real Madrid cuando él jugaba a finales de los 80-- les decía que "fútbol es fútbol" y que "gol es gol" por lo que "puedes jugar muy bien al fútbol pero si no metes el gol no ganas". "Si el equipo rival juega fatal y en el último momento meten un gol te han ganado y a callar, y eso el Real Madrid lo cumplió a la rajatabla", añadió. Sobre el desarrollo del partido, la leyenda madridista explicó que al meter un gol "pronto" el equipo asimiló que debían "pelear y luchar hasta el final", algo que "no lo sabe hacer ningún equipo nada más que el Real Madrid". "En este equipo todos creen firmemente, no sé qué pasa en la Copa de Europa, pero eso viene un poco en los genes de este club siempre", señaló. "No era el fútbol que habitualmente hace el Real Madrid, pero lo hicieron perfectamente y al final tuvimos la fortuna de sacar adelante la eliminatoria. La defensa del equipo fue espartana, se acomodaron todos a ese sistema, a defender el resultado. Fue un partido de infarto, viendo jugar al City pensaba que antes o después nos iban a meter el segundo gol y nos iban a ganar", añadió Santillana sobre el desarrollo del partido. Sobre el tiempo extra y los penaltis vividos en el Etihad, el cántabro afirmó que en las prórrogas y en los penaltis "siempre hay mucha tensión" y puede ser "normal" que "cualquier jugador" falle. "Lo que no vi tan claro es que Bernardo (Silva) lo fallara de la forma que lo falló y Kovacic, lo tiraron medianamente mal", apuntó. Santillana tenía claro que, a partir del fallo del croata, pensó que "ya estaba prácticamente" finiquitada la clasificación. "Luego Lunin también tuvo una buena actuación durante todo el partido y también de los penaltis, aunque son una lotería. La grandeza del fútbol es que un equipo pone todo en el campo para ganar y pierde o que un equipo que pone menos o que pone mucho para defender al final lo gana", puntualizó. "AHORA CREO QUE ES MEJOR QUE VENGA MBAPPÉ QUE HAALAND" El exdelantero no entendió "muy bien la situación del juego" de Erling Haaland queriendo jugar "siempre de espaldas". "Cuando uno juega de espaldas para proteger el balón con ese físico que tiene, el defensa siempre juega de frente, juega de cara, y siempre los defensas tienen más posibilidades de poder quitar el balón o de rechazarlo", apuntó. "Haaland es más peligroso cuando busca las diagonales, cuando De Bruyne le puede meter balones en diagonal, que con esa potencia en la carrera, puede llegar a balones que otros delanteros no llegan. Pero jugando de esa forma, con ese enfrentamiento hombre a hombre y de lucha personal contra Rüdiger, no ha podido", detalló Santillana. El exdelantero del Real Madrid confesó que su opinión con respecto ha Haaland "ha cambiado" porque pensaba que era un jugador "con un poderío grande en ataque" que podría venir "muy bien" al Real Madrid. "Realmente creo que, en este momento, es mejor que venga Mbappé a que venga Haaland", admitió. Por último, el doble campeón de la Copa de la UEFA con el Real Madrid, halagó la eliminatoria de Antonio Rüdiger. "Se ha convertido en un genio de este cruce porque le ha tocado pelear con un 'tocho' de dos metros y con una fortaleza física tremenda, pero es que Rüdiger se lo ha ganado, se lo ha comido", concluyó.