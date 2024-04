Sánchez ve insuficientes las disculpas de Bildu a las víctimas de ETA pero seguirá pactando con ellos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera insuficientes las disculpas expresadas por el candidato de Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano a las víctimas de ETA por no considerarla una organización terrorista, pero señala que seguirán llegando a acuerdos con la formación de Arnaldo Otegi en el Congreso de los Diputados. "Evidentemente no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española hace más de diez años", ha afirmado. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa desde Bruselas, al finalizar la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este miércoles y jueves en la capital belga. Ha sido interrogado al respecto, después de que Otxandiano se negase a calificar a ETA como una banda terrorista y se limitase a decir que fue un grupo armado. Este mismo jueves, el candidato de Bildu en las elecciones vascas que se celebran este domingo 21 de abril pidió disculpas a las víctimas de ETA, en caso de que sus palabras hubiesen herido su "sensibilidad". "VAMOS A HABLAR CON TODOS" Después de lanzar estas críticas hacia Bildu, Sánchez ha sido interrogado sobre si pretende cambiar su relación con este partido y ha afirmado que seguirán acordando con ellos. "Vamos a hablar con todas las formaciones políticas", ha asegurado. En este sentido, ha defendido que han llegado a acuerdos en la Cámara Baja con sus socios parlamentarios, incluido Bildu, para aprobar medidas sociales como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, o el transporte gratuito, entre otras iniciativas. En la misma línea que viene sosteniendo el Gobierno, ha indicado que su Ejecutivo de coalición está formado por dos partidos, PSOE y Sumar, que se encuentra en minoría parlamentaria en la Cámara baja y por tanto hablan "con todos los grupos parlamentarios menos Vox" para sacar adelante medidas que benefician "a la mayoría social" "Yo creo que con eso está dicho todo", ha zanjado. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que ETA fue derrotada por la democracia "gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad vasca y española" y además ha recordado que el fin de ETA llegó con un presidente socialista en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y también con un lehendakari del PSE, Patxi López. En este sentido ha reivindicado la labor del PSOE "en la consolidación de las libertades y la democracia en Euskadi y en España".