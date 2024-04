Sánchez informará a los grupos antes de reconocer a Palestina y solo lo hará "cuando se den las circunstancias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que tiene intención de informar a los grupos parlamentarios "antes" de proceder a reconocer el Estado palestino, algo que sin embargo ha dejado claro que prevé hacer "cuando se den las circunstancias". En rueda de prensa en Bruselas al término del Consejo Europeo, ha recalcado que España va a reconocer a Palestina. "Evidentemente informaré antes a los grupos parlamentarios cuando se dé ese paso, que será cuando las circunstancias así lo permitan", ha especificado. Hasta ahora, desde el Gobierno se había dado a entender que la decisión del reconocimiento sería adoptada en el Consejo de Ministros y luego Sánchez acudiría al Congreso de los Diputados a explicarla. Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había dejado claro que le corresponde a Sánchez tomar la decisión y "fijar ese día". Será una decisión del Consejo de Ministros como se hizo en su momento con Sudán del Sur, el último Estado reconocido, puntualizó. Asimismo, Sánchez ha precisado que el Gobierno está "hablando con otros países para poder dar ese paso conjuntamente". Para ello han sido las reuniones que ha mantenido con los primeros ministros de Noruega e Irlanda, el viernes pasado; con de Portugal este lunes; el de Eslovenia el martes; y los de Malta y Luxemburgo este jueves. Solo el primer ministro irlandés, Simon Harris, se ha mostrado más cercano a las tesis defendidas por Sánchez y este jueves ha asegurado en Bruselas que ve el reconocimiento "más cerca". El nuevo primer ministro luso, Luís Montenegro, dejó claro que su país no irá "tan lejos de momento", mientras que el jefe de gobierno de Eslovenia, Robert Golob, no quiso hablar de "cronogramas" y apostó por esperar a que haya un mayor consenso. En este sentido, el presidente del Gobierno ha defendido que la gira de contactos con otros líderes europeos que inició la semana pasada de cara a sumar apoyos para un reconocimiento al mismo tiempo de Palestina ha sido "muy positiva". Según ha explicado, le ha permitido constatar "muchas semejanzas y similitudes a la hora de abordar una catástrofe humanitaria que nos sobrecoge a todos, que no puede dejar indiferente a la comunidad internacional y mucho menos a Europa". Sánchez ha defendido que el Mediterráneo es una de las tres grandes prioridades en política exterior para España y ha subrayado que va en el interés de la UE y España "el que logremos la paz y la coexistencia pacífica" entre palestinos e israelíes y el acabar con una crisis como la de Gaza que deja ya más de 30.000 muertos.