Rusia tilda de "vergüenza" el posible ingreso de Kosovo en el Consejo de Europa

Las autoridades de Rusia han catalogado como "vergüenza" la reciente decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) de recomendar el ingreso de Kosovo en el organismo, un asunto que se someterá a votación en una reunión del Comité de Ministros a mediados de mayo. "La votación a favor de Kosovo fue una verguüenza para la APCE, que confirmó su compromiso de devaluar las normas jurídicas internacionales y destruir los cimientos de las relaciones interestatales en Europa", ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en un comunicado. Así las cosas, Zajarova ha recalcado que "no hubo unanimidad" entre los diputados "incluso entre las delegaciones de aquellos países que algún momento reconocieron la independencia de Kosovo", una situación que desde Moscú consideran positiva. "Esto indica que todavía hay fuerzas sanas en el continente capaces de resistir a los irreflexivos partidarios del 'proyecto Kosovo' y su línea sin principios", ha zanjado la portavoz de la diplomacia rusa. La opinión favorable respecto a la entrada de la antigua provincia serbia en esta organización paneuropea integrada por 46 países fue adoptada por 131 votos a favor, 29 en contra y once abstenciones, superando así el umbral de los dos tercios necesarios. La decisión definitiva le corresponderá ahora al Comité de Ministros, máximo órgano de la organización, que la abordará en su reunión de mediados de mayo en Reykiavik. Precisamente, había sido esta institución la que había solicitado hace un año a la APCE que se pronunciara al respecto después de que Kosovo presentara formalmente su solicitud de adhesión el 12 de mayo pasado. Para que prospere, será necesario el voto favorable de dos tercios de los 46 estados miembro --Rusia salió tras la invasión de Ucrania--, es decir, 31 países. Además de España, Grecia, Chipre, Eslovaquía y Rumanía tampoco han reconocido como Estado a Kosovo, al igual que Serbia, que ha amenazado con abandonar el Consejo de Europa si se produce la entrada de su antigua provincia, que proclamó de forma unilateral su independencia el 17 de febrero de 2008. La lista de estados miembro del Consejo de Europa que no reconocen a Kosovo la completan Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Georgia, Moldavia y Ucrania.