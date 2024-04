Red Bull confirma conversaciones con Carlos Sainz: "Es su temporada más fuerte en la Fórmula 1"

El asesor de Red Bull Helmut Marko confirmó este jueves que la escudería austriaca está "hablando" con Carlos Sainz, que está completando su "temporada más fuerte", sobre la opción de ficharlo para 2025, aunque el madrileño tiene "una oferta muy suculenta de Audi" que los energéticos no pueden "igualar". "Estamos hablando con él, está teniendo su temporada más fuerte en la Fórmula Uno", confirmó Marko en declaraciones al diario austriaco Kleine Zeitung antes del Gran Premio de China que arranca este viernes. La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 dejó sin asiento con los italianos a Sainz, que ahora tiene un abanico de opciones para seguir en la F1, más después de su buen inicio, con una victoria y dos terceros puestos. Aunque el madrileño, según Marko, "tiene una oferta muy lucrativa de Audi". "No podemos igualar ni superar", presionó al fabricante alemán, que entrará en el 'Gran Circo' como motorista en 2026, corriendo bajo el nombre de Sauber en 2025. "Pero le conocemos de los tiempos de Toro Rosso, incluso entonces corrió con Max. Pero realmente le dolió entonces cuando apoyamos a Verstappen en Red Bull y no a él", reflexionó sobre el pasado de Sainz como piloto de la filial de Red Bull en 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, Marko insistió en que la continuidad del mexicano Sergio Pérez sigue siendo la preferencia para Red Bull, porque "está claro que Checo está teniendo su mejor temporada en este momento". "Si mantiene estas actuaciones es sin duda la mejor opción para 2025 en Red Bull", concluyó.